مال وأعمال

استعرض التقرير الاسبوعي لشركة «Ofeed» الخاصة بأهم الاحداث والتطورات في الاسواق المالية العالمية خلال الاسبوع المنتهي في 4 أكتوبر 2019 وتوقعات الاسبوع القادم أهم الأحداث الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وأثر ذلك على تحركات العملات والأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر 2019، بالإضافة إلى توقعات لحركة الأسواق خلال الأسبوع المقبل.

حرب تجارية جديدة

وقال التقرير ان حالة من ارتفاع المخاوف فيما يتعلق بتباطؤ النمو العالمي ووقوع بعض الاقتصاديات العالمية الكبرى في ركود اقتصادي بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في عدد من الاقتصادات الكبرى في الأسبوع المنصرم.

ونبدأ من الصين، حيث ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 49.8، أي أكثر من التوقعات عند 49.6 والقراءة السابقة البالغة 49.5، ولكنها استمرت في مناطق الانكماش.

وفي منطقة اليورو، سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى مستوى له في سبعة أشهر في سبتمبر، في حين أن القطاع الخاص الألماني انكمش للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وأيضا في المملكة المتحدة انخفض المؤشر المركب، الذي يشمل القطاعات الرئيسة الثلاثة للخدمات والتصنيع والبناء، إلى 48.8 من 49.7، ليسجل أول انكماش مباشر منذ الشهرين الأخيرين من عام 2012.

ولكن الانخفاض الكبير تم تسجيله في الولايات المتحدة حيث تراجع قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى له في عشرة أعوام في سبتمبر، بينما انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

حتى على صعيد سوق العمل الأميركي، فقد سجل تقرير الوظائف عن شهر سبتمبر خلق فرص عمل أقل من التوقعات، حيث قام أرباب الأعمال بخلق 136 ألف فرصة عمل بينما توقع المحللون الاقتصاديون 145 ألف وظيفة.

أما بالنسبة للحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد حلفائها، فقد تلقت الولايات المتحدة الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية لفرض رسوم جمركية على سلع من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 7.5 مليارات يورو، ما زاد من خطر نشوب حرب تجارية جديدة عبر الأطلسي.

من المتوقع أن يتم تفعيل التعريفات الجمركية الجديدة ابتداء من 19 أكتوبر وذلك على خلفية التحفيز النقدي الغير قانوني الممنوح من قبل الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص.

كانت النتيجة المباشرة للتوترات التي تمت الاشارة إليها هو ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة الين الياباني والذهب، وجاء ذلك على حساب أسواق الأسهم التي شهدت تراجعات كبيرة على مدار الأسبوع الفائت.

توقعات الأسبوع المقبل

ستعكف الأسواق المالية على متابعة آخر تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث سيأتي وفد من الصين إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المحادثات التجارية.

أيضا سيحظى محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي بمتابعة كبيرة في ظل التباين الواضح فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة وذلك في خضم مخاوف وقوع الاقتصاد الأميركي في حالة ركود اقتصادي وتباطؤ وتيرة النمو العالمي.

الدولار الأميركي

ستعتمد تحركات الدولار الأميركي هذا الأسبوع على أي تطورات متعلقة بالحرب التجارية مع الصين وكذلك تأثير محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي.

قال ترامب الأسبوع الماضي: «نحن في حالة جيدة للغاية، لدي الكثير من الخيارات بشأن الصين. لكن إذا لم يفعلوا ما نريد، فلدينا قوة هائلة».

الجدير بالذكر أنه قد سادت حالة من التفاؤل في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بإمكانية توصل الطرفين لاتفاق تجاري، خاصة بعد أن وافقوا للعودة مرة أخرى للجلوس على مائدة المفاوضات. بالنسبة لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن شهر سبتمبر فمن المتوقع أن يبحث المتداولون عن تفاصيل عملية التصويت من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية بعدما قامت بخفض سعر الفائدة مرة أخرى بـ 25 نقطة أساس. من الممكن أن تستشف الأسواق التوجهات داخل لجنة صنع القرار الفيدرالية لمعرفة ما إذا ما كان هناك امكانية لخفض سعر الفائدة خلال الربع الأخير من العام.

وبالنظر إلى أجندة البيانات الاقتصادية، فالأبرز هو مقياس التضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2% خلال شهر سبتمبر والتسارع إلى 1.9% من 1.7%على أساس سنوي.

اليورو

محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يكون الأهم لليورو هذا الأسبوع حيث أنه سوف يعطي نظرة معمقة للظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار البنك المركزي الأخير.

قرر البنك المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر خفض تسهيلات الودائع الخاصة به بمقدار 10 نقاط أساس إلى -0.50% وإعادة تشغيل برنامج شراء السندات بمعدل شهري قدره 20 مليار يورو في ظل اعتراض من بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.

الأسواق ستنتظر البيانات الاقتصادية الصادرة من منطقة يورو لمعرفة أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية داخل المنطقة في خضم التباطؤ الاقتصادي العالمي والمخاطر التجارية العالمية وكذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سيركز المستثمرون على بعض البيانات الهامة الصادرة من منطقة اليورو والتي تشمل الانتاج الصناعي والثقة في الاقتصاد والميزان التجاري.

