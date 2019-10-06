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مال وأعمال

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السلع


ارتفع الذهب مع تزايد المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو العالمي وتراجع الدولار الأميركي حيث تمكن الذهب من التحليق فوق المستوى النفسي المتواجد عند 1500 دولار للأونصة. ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على أخر التطورات في المحادثات التجارية الأميركية- الصينية وكذلك تأثير محضر اجتماع الفيدرالي على الدولار الأميركي. فيما يتعلق بأسعار بالنفط، فقد سجلت أكبر خسارة أسبوعية لها منذ يوليو الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط الخام بسبب تباطؤ النمو العالمي وبعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية استعادتها لإنتاج النفط بالكامل بعد هجمات الشهر الماضي على منشآتها. ستعتمد تحركات أسعار النفط على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق في حالة حدوث أية مستجدات في المفاوضات الأميركية- الصينية وتقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.


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