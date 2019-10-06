مال وأعمال

قالت الحكومة الإسبانية إنها استدعت السفير الأميركي في مدريد للتعبير عن رفضها الكامل لأي رسوم جمركية أميركية جديدة على بضائع من الاتحاد الأوروبي.

وقضت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع بأن بعض الدعم الذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشركة ايرباص غير قانوني، وهو ما يعطي الولايات المتحدة الحق في الرد بفرض رسوم جمركية على بضائع من الاتحاد. وأعلنت واشنطن يوم الأربعاء عن خطط لرسوم جديدة.

وقالت مدريد إنها مستعدة لأن تكون وسيطا في محادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكن إذا فشلت المفاوضات، فإنها ستدعو إلى إعادة تفعيل رسوم جمركية من نزاع سابق في منظمة التجارة العالمية في عام 2004 فاز فيه الاتحاد الأوروبي، تقول إسبانيا إن قيمتها تزيد على أربعة مليارات يورو (4.4 مليارات دولار).

وقالت الحكومة الإسبانية «إذا رفضت الحكومة الأميركية هذا العرض للحوار من جانب إسبانيا والاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الإسبانية سترد على الفور بشكل قوي وواضح للدفاع عن مصالح مواطنينا وشركاتنا».

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالسفير الأميركي لدى إسبانيا للحصول على تعقيب.

وتقدر إسبانيا أن الرسوم الجمركية الجديدة، التي قالت واشنطن إنها ستفرض على منتجات من بينها النبيذ والجبن، ستؤثر على صادرات قيمتها حوالي مليار يورو سنويا.

وقالت إنه إذا تأكدت الرسوم الجديدة فإنها ستطلب من المفوضية الأوروبية تطبيق إجراءات متعددة لتخفيف آثارها على قطاعها الزراعي.

