مال وأعمال

وقع الأردن وإيطاليا اتفاقية برنامج تتضمن تقديم قرض ميسر جدا بقيمة 85 مليون يورو (93 مليون دولار اميركي تقريبا) لتعزيز الموارنة العامة الأردنية ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية ان الاتفاقية وقعها وزير التخطيط الدكتور محمد العسعس والمدير العام للتعاون الإنمائي الإيطالي جورجيو ماربودي بحضور السفير الايطالي لدى الاردن فابيو كاسباس.وذكرت ان الاتفاقية تهدف الى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) من خلال تعزيز التحاق الطلبة بشكل متساو في مرحلة التعليم المبكر وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني استجابة لاحتياجات سوق العمل لتنمية قطاع السياحة في الاردن من خلال دعم التعليم المهني بوزارة التربية والتعليم وإحدى الجامعات التطبيقية. ووفق البيان فقد أعرب الوزير الاردني عن تقدير بلاده للحكومة الايطالية على الدعم المتواصل للمملكة ووقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها الدعم للموازنة العامة.

