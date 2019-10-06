مال وأعمال

علمت «النهار» ان عدداً من شركات الطيران العالمية التي كانت تنظم رحلات مباشرة إلى مطار الكويت الدولي وتوقفت عن الطيران في أجواء الكويت لاسباب مختلفة منها بعد احداث 11 سبتمبر وبعضها توفيراً للانفاقات وأخرى لعدم قدرتها على المنافسة في أسعار التذاكر قد طلبت العودة مرة أخرى لكي تحجز لها مكانا في أجواء الكويت ومكاتب في مبانيها قبل فوات الأوان لاسيما وانها لمست جدية من الكويت في توفير افضل درجات الاجادة سواء في تقديم الخدمات الجوية ، والتوسعة في مباني مطار الكويت لاستيعاب الاعداد التي من المتوقع ان إلى 50 مليون راكب سنوياً في 2030 مع الانتهاء من (T2) وبناء (T3) الجديد شمال البلاد.

وشجع شركات الطيران العالمية والتي كان لها حضور متميز في السوق الكويتي من قبل نظرا لشهرتها العالمية على طلب العودة الي أجواء الكويت توقعها انتعاشة كبرى في حركة الاقتصاد وزيادة الطلب على السفر الي الكويت من الشركات الاستثمارية الكبرى في العالم ورجال الاعمال من طراز «السوبر» عند الانتهاء من مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي أحد المشروعات الاستراتيجية التي تبنتها دولة الكويت ما سيؤدي الى تنشيط دور الكويت إقليميًا وعالميًا كمركز لتقديم الخدمات المالية بمختلف أشكالها في مناخ حر ونظم رقابية تساعد على سهولة انسياب الأموال من والى دولة الكويت، مع مراعاة القواعد والنظم الدولية التي تضمن الاستخدام الصحيح لتلك الأموال.

وأيضا رفع تصنيف مطار الكويت من نسبة 54 في المئة إلى 78 في المئة وهي نسبة تفوق المعدلات الموجودة في دول الشرق الأوسط والبالغة 60 في المئة، ما يعني تحسناً كبيراً في السلبيات التي كان يعاني منها القادم او مسافر الترانزيت ومنها تخفيف الازدحام بنسبة تقترب من الـ 45 في المئة في مطار الكويت الدولي طبقا لتقارير المنظمات العالمية لصناعة النقل الجوي والتي لمست تحديث وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مجال االمطارات لراحة المسافرين ومن بين تلك الوسائل ما يعرف E-GATE وهي تساعد على عمل فحص لحقائب المسافرين ذاتياً وتخدم المسافرين الذين ليس لديهم حقائب ويقضون بالخارج لمدة يوم واحد أو يومين.

وعودة هذا الشركات سوف ينعش ميزانيتها لاسيما وان خطوطها مع الكويت كانت تحقق إيرادات كبيرة مما شجع بعضها على عمل رحلات يومية من والي مطار الكويت وعلى سبيل المثال الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» التي أعلنت على لسان مديرها الإقليمي في العام 2013 وخلال الحفل الذي اقمته بمتاسبة مرور 50 عاما على انطلاق رحلاتها الى الكويت، في الخامس من يوليو 1963 عندما حطت اول رحلة لـ«لوفتهانزا» في الكويت قادمة من فرانكفورت.أن الكويت تأتي الاولى على مستوى العالم بالنسبة لمبيعات الدرجة الاولى وهي كذلك من اعلى المعدلات بالنسبة لمبيعات درجة رجال الاعمال.

وتعتبر الكويت الاولى في المنطقة بالنسبة للحجوزات والشراء عن طريق الموبايل وكذلك التدقيق على التذكرة قبل السفر، لافتا الى ان الكويت تمثل 5 % من اجمالي مبيعات الشركة في المنطقة.

ومن ناحيته أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومات في الجمعية الأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والتي شاركت فيه الكويت وكانت البيئة على رأس جدول الأعمال. وأصدرت الجمعية قراراً أعاد تأكيد وتعزيز دعمه للتنفيذ الناجح لخطة تعويض الكربون وخفضه للطيران الدولي، وكانت صناعة الطيران عملت على خطة طويلة الأجلة لخفض انبعاثات الطيران إلى نصف مستويات عام 2005 بحلول عام 2050 ، وتعمل على طريق لتحقيق هذا الهدف. و اتخذت الجمعية قرارات بشأن العديد من القضايا والمبادرات المهمة الأخرى. تشمل النقاط البارزة ما يلي: الركاب ذوو الإعاقة حيث صول الركاب ذوي الإعاقة من أجل الوصول إلى نظام النقل الجوي الشامل للإعاقة. يتماشى ذلك مع دعوة اتحاد النقل الجوي الدولي للحكومات إلى اعتماد نهج منسق عالمياً لتمكين الركاب ذوي الإعاقة من السفر بأمان وبكرامة، وأعطت الجمعية تعليماتها إلى مجلس الإيكاو للنظر بشكل عاجل في إنشاء هيئة رفيعة المستوى مع هذه الصناعة لتقديم المشورة الاستراتيجية بانتظام إلى المجلس فيما يتعلق بالابتكار. يتضمن ذلك مشكلات مثل دمج UAS في المجال الجوي. وقررت الجمعية حث الدول على التصديق على بروتوكول مونتريال لعام 2014 الذي يعمل على تحديث التدابير للتعامل مع الركاب الجامح، وأقرت الجمعية مشروع IATA One ID الذي يسلط الضوء على فوائد التعرف على البيانات البيولوجية لتأمين وتسهيل عملية تخليص الركاب. كما تم التأكيد على الحاجة إلى سياسات قوية لحماية البيانات - مضمنة في مشروع One ID.

كما طالبت الجمعية إلى اتخاذ تدابير لإدارة وتقليل تأثير التداخل الضار على الشبكات العالمية للملاحة من اجل السلامة والكفاءة وناشدت الجمعية الحكومات بتنفيذ مكونات البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي بما يتماشى مع خطة الحركة الجوية العالمية.

