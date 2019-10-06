مال وأعمال

قال تقرير الشال إنه بانقضاء شهر سبتمبر 2019، انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 62.2 دولاراً للبرميل أي ارتفع بشكل استثنائي بسبب الاعتداء على منشآت النفط السعودية، وهو يزيد بنحو 7.2 دولارات أميركية للبرميل أي بما نسبته نحو 13% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولار للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 12.2 دولاراً عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولاراً.

وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولاراً أميركياً، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2019 أدنى بنحو 6.3% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 17.8 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.7 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 3.8 مليارات دينار، ولكن بيانات ستة شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

