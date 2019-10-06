مال وأعمال

تطرق تقرير الشال إلى الأداء المجمع لقطاع البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أنه قطاع البنوك ويشمل 10 بنوك كويتية، حقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2019 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 493.6 مليون دينار، بارتفاع مقداره 38.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.4% مقارنة بنحو 455.4 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018. فيما انخفض الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 3.9 مليون دينار أو نحو 0.4%، وصولاً إلى نحو 894.3 مليون دينار مقارنة بنحو 898.1 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية للبنوك بنحو 19.3% أو بنحو 219.2 مليون دينار كويتي، أي بقيمة أعلى قليلاً من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية الذي ارتفع بنحو 215.3 مليون دينار أي بنسبة 10.6%. ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع في مستوى الأرباح ليس شاملاً، فالأرقام تشير إلى أن 3 بنوك حققت انخفاضاً في مستوى أرباحها خلال الفترة، ولكن ارتفاع مستوى أرباح 7 بنوك أخرى عوض الانخفاض وزاد لتصبح الخلاصة ارتفاع مستوى الأرباح لكل القطاع.

وعلى الرغم من نمو الإيرادات، إلا أن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وإن بوتيرة متناقصة، فبلغ إجمالي المخصصات التي إحتجزتها في النصف الأول نحو 323.6 مليون دينار مقارنة بنحو 358.8 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 35.2 مليون دينار أو بنسبة 9.8%، أي أن جانب من ارتفاع الأرباح الصافية يعود إلى انخفاض جملة المخصصات.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 310.2 مليون دينار ومثلت نحو 62.8% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 7.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 183.4 مليون دينار، ومثلت نحو 37.2% من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 9.8% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال النصف الأول ظل ينمو بمعدلات أعلى.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 18 ضعف، مقارنة بنحو 14.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع قليلاً العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.19% مقارنة بنحو 1.17%، بينما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 9.3% مقابل 9.5%.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى قيمة في الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 209.1 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 31 فلساً) أو نحو 42.4% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 12.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، وذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 107.7 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 15.46 فلساً) أو نحو 21.8% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبارتفاع بنحو 13.1% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع إيرادات الاستثمار وصافي ربح العملات الأجنبية إضافة إلى انخفاض جملة المصروفات التشغيلية. وحقق «البنك التجاري» أعلى نمو نسبي في الأرباح وبنحو 62.4%، إذ بلغت أرباحه نحو 9.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية ما عدا بند إيرادات توزيعات أرباح. بينما حقق «بنك الكويت الدولي» أرباح بلغت نحو 9.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 12 مليون دينار كويتي، أي متراجعاً بنسبة 19.7%، نتيجة تراجع الربح التشغيلي وارتفاع المخصصات بنسبة 25.2%، وبذلك يكون أكبر البنوك تراجعاً في الأرباح. كذلك تراجعت مستويات أرباح «بنك برقان» و»بنك الخليج» بنسبة 11.3% و10.6% على التوالي.

