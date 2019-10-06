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استضاف فندق كراون بلازا وهوليداي إن الثريا سيتي الكويت فاعلية خاصة في ليلة نابضة بالحياة وفي أجواء مميزة ، حيث قام المدعوون من وسائل الإعلام الرائدة بالكويت وكبار العملاء ونزلاء الفندق بتجربة أطباق شهية والاستمتاع بالأجواء الساحرة بجوار المسبح.

فقد توجه الضيوف إلى المنطقة المطلة على المسبح الجديد واستمتعوا بجو مثير مع إطلالة حية، حيث تم تقديم مشروبات ترحيبية مميزة والمقبلات الشهية، ثم استمتعوا بمنطقة الشواء المليئة بمجموعة متنوعة وشهية من أجود أنواع اللحم المشوي على الفحم والمتبّل على أيدي امهر الطهاة المحترفين، والاستمتاع بأصناف فواكه البحر المتوسط والمقبلات بالإضافة الى حلويات تقليدية لذيذة مميزة وتناولوا العشاء وسط أجواء ترفيهية دافئة ومريحة بخدمة عالية المستوى.

الثريا سيتي وجهة للمطاعم المميزة والمكان المناسب لجميع أفراد العائلة والأصدقاء لتناول وجبة في أي من مطاعمنا التسعة، كما يحتوي الفندق على مجموعة كبيرة من المطاعم والمأكولات المحلية والعالمية الفاخرة. يقدم الفندق لضيوفه تجربة طعام لا تنسى في ليالي الشواء, فهي أحدث إضافات الفندق حيث تقام هذه الأمسية اسبوعياً يوم الثلاثاء من الساعة 7-11 المساء حيث تتوفر أشهى الأطباق ليستمتع الزوار بموقعه وإطلالته المتميزة.

