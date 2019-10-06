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بدأت الجامعة الأميركية في الكويت (AUK) عامها الدراسي 2019/2020 من خلال الترحيب بـالطلبة المستجدين في حرمها الجامعي وعقدت سلسلة من اللقاءات التنويرية والأنشطة لتعريفهم بالحياة الجامعية.

كما عقدت لقاءات تنويرية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين لعرض النتائج والانجازات الجديدة للجامعة حيث أثنت رئيسة الجامعة البروفيسور روضة عواد على جهود أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية «إن التزامنا تجاه نجاح هذه المؤسسة ثابت ومترسخ في ايماننا برسالتنا التعليمية. وحقيقة حصولنا على الاعتماد البرامجي للعديد من برامجنا الأكاديمي هي تأكيد على تميزنا فيما نقوم به وبأننا نسير بخطى ثابتة نحو هدفنا».

وضمن فعاليات اسبوع استقبال الطلبة، عقدت سلسلة من اللقاءات التنويرية مع الطلبة الجدد حيث رحبت بهم نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتورة حنان مظفر وقامت بتعريفهم على البيئة الديناميكية في الحرم الجامعي والتي تنطوي على الفعاليات الأكاديمية والترفيهية.

