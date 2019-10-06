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وسط اجواء مشبعة بالهدوء والرصانه تعكس تقاليد مملكة السويد بشكل عام ومدينة مالمو بشكل خاص افتتحت اعمال الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية. المهرجان السينمائي الاهم في اوروبا والخاص للسينما العربية والذي بات موعدا للتواصل مع اهم نتاجات السينما العربية واحدثها. بالاضافة لكونه نافذة للتواصل بين السينما العربية وصناعها وصناع السينما في الدول الاسكندنافية والاوروبية بشكل عام.

وشهد حفل الافتتاح عدداً بارزاً من السينمائيين العرب ومنهم شيرين رضا واسر ياسين وعمرعبد العزيز ومسعد فودة ومجدي أحمد على، وجابي خوري، وطارق الشناوي ودكتور وليد سيف عضو لجنة تحكيم المسابقة الروائية القصيرة ومنى هلا وصفة الدين هلال وأمير الشناوي، وسيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ومديرة المهرجان عزة الحسيني والفلسطينى رشيد مشهراوي والفلسطينية مي المصري والتونسي محسن بصري مخرج فيلم حالة حرجة فى المسابقة وعدداً بارزاً من الزملاء النقاد ومنهم عرفان رشيد وزياد الخزاعي ونديم جرجورة وهوفيك حباشيبان وخميس خياطي وكماً اخر من المخرجين والمنتجين.

استهل حفل الافتتاح بكلمة ترحيب من عمدة مدينة مالمو مارينا ويلسون الاى رحبت بكل الحضور من جميع أنحاء الوطن العربي، من مصر والعراق والايران ولبنان وسوريا وتونس والمغرب ودول اخرى عديدة.بدورها تحدثت فريدا تروليمير رئيس اللجنة الثقافية في مالمو، التي بدورها رحبت بكل الضيوف وبدأت بكلمتين «سلام عليكم»، ثم شرحت كيف أن مهرجان مالمو أحيا الحياة الثقافية السينمائية وتوجهت بالشكر إلى رئيس المهرجان محمد قبلاوى وفريقه لتنظيم هذا الحدث الهام.

فيما طاف بنا مؤسس المهرجان ومدير ة محمد قبلاوي، في فضاءات متعددة مؤكدا على مكانة المهرجان مستهلا حديثه بالترحيب بضيوف المهرجان وتمنى أن ينال اعجابهم، وشرح كيف أن مهرجان مالمو أصبح له مكانته العالمية، وأنه سعيد باختياره السينما التونسية كضيف شرف المهرجان، وشكر دعم المؤسسات الثقافية التونسية التي ساعدت فريق المهرجان على إنجاح هذه المهمة، حيث يشارك خمسة أفلام تونسيةروائية طويلة وأربعة أفلام قصيرة، وبالطبع شكر عمدة مالمو ورئيس اللجنة الثقافية.

ومن خلال تكريم السينما التونسية نعى القائمون على المهرجان التونسي نجيب عياد مدير مهرجان قرطاج الذي رحل عن عالمنا منذ شهور، الأمر الذي أثر كثيرا في الحضور الذين لم يتوقفوا عن التصفيق تحية للراحل.

بعدها انتقل ضيوف المهرجان من قاعة الملوك الى صالة بانورا لعرض فيلم الافتتاح الفيلم التونسي «في عينيا» للمخرج نجيب بلقاضي وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبي وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته الفيلم من إنتاج تونسي فرنسي مشترك، أقيم عرضه العالمي الأول ضمن النسخة الأخيرة من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في قسم «سينما العالم المعاصرة»، قبل أن يبدأ جولة في العديد من المهرجانات نال خلالها عدداً من الجوائز من بينها جائزة أحسن سيناريو من مهرجان السينما الأفريقية (فيسباكو)، تنويه خاص من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أحسن ممثل في مهرجان مراكش السينمائي الدولي لبطل الفيلم ابرز الغائبين عن حفل الافتتاح النجمة العربية ليلى علوي عضوة لجنة تحكيم الافلام الروائية التى يفترض ان تكون قد وصلت الى مالمو مساء السبت وهكذا الامر بالنسبة للمخرج التونسي رضا الباهي الذي يعاني من وعكة صحية حالت دون حضوره الى مالمو.

