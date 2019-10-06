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أعلن المعهد العالي للفنون الموسيقية عن إنطلاق موسمه الثقافي بإقامة حفل موسيقي للعازف التركي الشهير «ايتاش دوغان»، بمشاركة أستاذ الموسيقى في المعهد د. بسام البلوشي، وذلك على خشبة مسرح الفنان الكبير الراحل أحمد باقر.

حضر الحفل العميد د. رشيد البغيلي، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والطلبة، وقدم دوغان والبلوشي مزيجا من المختارات الموسيقية المتنوعة في العزف المنفرد والثنائي على آلة القانون، وسط تفاعل وانسجام الحضور.

استعرض دوغان مهاراته وخبرته الطويلة في تقديم مقطوعات موسيقية مستوحاة من الشرق والغرب ما بين السماعيات والمقامات، والمعروف أن دوغان يعتبر من أمهر وأبرز عازفي آلة القانون في العالم، ويمتلك تجربة واسعة من المشاركات والحضور، كما قدم العازف البلوشي مختارات متنوعة من العزف الموسيقي.

وفي هذا الجانب عبر عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د. رشيد البغيلي عن سعادته الغامرة للنتاج المثمر الذي حققه حفل العازف التركي «ايتاش دوغان»، خصوصا إن الطلبة يعتبرونه قدوة موسيقية، ولقد استفادوا كثيرا من مهاراته في العزف على آلة القانون، وكان فرصة جميلة بالنسبة إليهم رؤية تجربة موسيقية عالمية أمامهم على أرض الواقع.

وذكر البغيلي أن هذا الحفل جاء في مستهل انطلاق الموسم الثقافي للمعهد الموسيقي، وستتبعه المزيد من الفعاليات المتعددة في كافة التخصصات الموسيقية، لافتا إلى الإستعدادات لإقامة مهرجان الكويت الموسيقي بدورته الرابعة الذي ينظمه المعهد الموسيقي سنويا، ويحظى بدعم كريم من قبل وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي.

