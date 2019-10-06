عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: رفع حظر التجول في بغداد امس مع استمرار حجب الانترنت وسط توتر شديد بعد أربعة أيام من التظاهرات المطلبية والمواجهات التي أوقعت نحو 100 قتيل في العاصمة والمحافظات الجنوبية، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استقالة الحكومة.

وعملية قلب الطاولة التي قام بها الصدر ليل الجمعة، قد تغيّر المعادلة. فإما سيزيد من زخم الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط السلطة في الشارع، رغم رفض المتظاهرين لأي عملية تسييس للحراك وإما أن يحول المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية، أي إلى قاعة مجلس النواب.

وبعد أربعة أيام من التظاهرات والعنف الذي أسفر عن نحو أربعة آلاف جريح غالبيتهم من المتظاهرين يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة من أجل النظر في مطالب المتظاهرين. وقبل الجلسة التقى 100 من ممثلي المتظاهرين امس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي داخل مقر البرلمان وقدموا مطالبهم له. إلى ذلك، التقت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء وفدا من المتظاهرين من قضاء العزيزية للتفاوض معهم حول مطالبهم وآلية والاستجابة لها.

وألقى الحلبوسي مساء الجمعة كلمة قدم فيها مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، كما تعهد أنه في حال عدم الإيفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن «سأخلع سترتي، وأنضم إلى المتظاهرين». وكان محمد رضا آل حيدر رئيس لجنة الأمن والدفاع في كتلة «سائرون» المدعومة من الصدر، قال إن قرار تعليق الكتلة في مجلس النواب سيستمر إلى حين تقديم رئيس الوزراء العراقي برنامجا وطنيا يرضي المتظاهرين وينقذ الموقف.

بدوره دعا رئيس تحالف النصر البرلماني حيدر العبادي لانتخابات برلمانية مبكرة في العراق، لتلافي الفشل الحكومي وانسداد أفق العملية السياسية. والكتلة النيابية الأكبر في البرلمان مع 54 نائبا، هي تلك التابعة للصدر الذي أخذ على عاتقه المطالب الأساسية للمتظاهرين داعياً إلى إسقاط الحكومة التي كان قرر الانضمام إليها قبل نحو عام تقريباً.

وفيما تطالب السلطات المتظاهرين منحها فترة زمنية لتنفيذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية لأربعين مليون نسمة في العراق الذي أنهكته الحروب والبطالة والفساد دعا الصدر إلى «انتخابات مبكرة بإشراف أممي». من جهته كشف رئيس كتلة «بيارق الخير» محمد الخالدي، أن أكثر من 100 نائب علقوا حضورهم لجلسة البرلمان العراقي. وأوضح الخالدي أنه إضافة إلى نواب تحالف «سائرون» والقوى الكردستانية، علق أعضاء البرلمان من كتلتي «المحور» و»القرار» حضورهم لجلسة البرلمان تضامنا مع المتظاهرين من جهته، أعلن رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية الكردستانية»، سليم حمزة، امس تعليق نواب التحالف الكردستاني حضورهم لجلسة البرلمان العراقي.

وفي الشارع بدت أهداف المتظاهرين واضحة منذ الثلاثاء. وقال أحدهم وهو يعصب جبينه بعلم عراقي «لا أحد يمثلنا يأتون بأشخاص يلبسونهم بزات رسمية، ويضعونهم في البرلمان». وأضاف «لم نعد نريد أحزابا لا نريد أحدا يتحدث باسمنا».

ومع اقتراب موعد الجلسة البرلمانية وقبل موعد تجدد التظاهرات التقليدي في فترة ما بعد الظهر أعادت المحال التجارية امس فتح أبوابها في أحياء عدة من العاصمة.

وعاد رواد المقاهي إلى روتينهم اليومي، فيما بدأ عمال النظافة برفع آثار ومخلفات حرق الإطارات في الشوارع. وكان جليا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات، على غرار الطماطم التي قفز سعرها من ألف دينار عراقي إلى ثلاثة آلاف دينار. وفي وسط العاصمة، التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة شهدت الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرات الثلاثاء انتشاراً أمنياً كثيفاً مع نشر آليات مدرعة. وبالنسبة إلى السكان فإن إمكانية وقوع مواجهات جديدة لاتزال قائمة. وقال أبو صلاح (70 عاما) «في حال لم تتحسن الظروف الحياتية، الاحتجاجات ستعود أقوى والوضع سيكون أسوأ».

وتحاول القوات الأمنية منع توافد مئات المتظاهرين على مناطق التجمع في ساحة الخلاني وشارع السعدون القريب من ساحة التحرير، ومدينة الصدر شرقي بغداد ومناطق الأعظمية والشعلة والزعفرانية شمالي وغربي العاصمة.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن «قناصة مجهولين» يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لإحداث فتنة.

