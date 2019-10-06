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بغداد- الوكالات: أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بغداد أنه لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أن قوات الأمن تحمي المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة من المندسين.

وشددت العمليات المشتركة على أنها لن تسمح لأي شخص بالاعتداء على الممتلكات العامة، مؤكدة أن طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية، منوهة إلى أن حظر التجوال مؤقت. من جهتها، أكدت الداخلية العراقية إعادة 46 ألف عسكري مفصول من العمل إلى وظائفهم مطلع يناير المقبل. وأطلقت قوات الأمن العراقية الجمعة النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، في اليوم الرابع من حركة احتجاجية. من جهة أخرى وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع العراقي أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي باسم عبد الزمان امس أن وزارته وضعت خططا منذ 6 أشهر لاستيعاب العاطلين عن العمل في 3 مراحل مستعجلة ومتوسطة واستراتيجية.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن «الوزارة ستقوم ببناء مجمعات تسويقية تدار من قبل العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات»، لافتاً إلى أن «الوزارة أدخلت أكثر من 150 ألف شاب من خريجي الكليات ضمن برامج تأهيلية في سوق العمل».كما أكد أن الوزارة «صرفت رواتب لأكثر من 150 ألف شاب لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ 78 مليار دينار».

بدوره أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرارات تتعلق بالمطالب الجماهيرية وملفات النفط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وأوضحت أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أصدر السبت قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة. إلى ذلك، أوضح أنه أصدر قراراً بتنحية ألف موظف محلي ومن العمالة الأجنبية، فضلاً عن قرار قضى ببطلان التهم الموجهة لوزير الصحة، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.

