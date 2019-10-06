عربيات ودوليات

أبوظبي- «كونا»: انطلقت امس في 39 مركزا انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الامارات حيث يختار الاماراتيون ممثليهم الـ40 في المجلس.

ويتنافس على مقاعد المجلس في دورته الرابعة 2019 التي تمتد للسنوات الاربعة المقبلة 495 مرشحا منهم 180 مرشحة وستة من ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يبلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب نحو 337738 ناخبا وناخبة في جميع دولة الامارات. وتقام العملية الانتخابية بنظام الصوت الواحد وعبر التصويت الالكتروني حيث لايجوز للناخب انتخاب اكثر من مرشح واحد عن الامارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية. وتشهد هذه الدورة ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المجلس بحصولها على نصف المقاعد في الامارات السبع بواقع 20 مقعدا في حين يتنافس الرجال على بقية المقاعد الـ20 الاخرى.