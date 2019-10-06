عربيات ودوليات

سيدني- أ. ف. ب: أفرجت السلطات الإيرانية عن مدوّنين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس وسمحت لهما بالعودة إلى بلدهما، وفق ما أفادت كانبيرا امس وسط تقارير بشأن عودة طالب إيراني إلى طهران بعدما أفرجت أستراليا عنه كذلك. وكان جولي كينغ وصديقها مارك فيركن المتحدران من بيرث يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الماضيين. لكنهما توقفا عن النشر بعد بثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو 3 أشهر.وأفاد متحدث باسم السلطة القضائية في إيران الشهر الماضي أن المدوّنين الذين لديهما عشرات آلاف المتابعين على فيسبوك وإنستاغرام ويوتيوب اتّهما باستخدام طائرة مسيّرة لالتقاط صور «مواقع عسكرية ومناطق محظورة».

