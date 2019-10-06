عربيات ودوليات

اللواء دكتور سمير فرج تخرج من الكلية الحربية 1963 والتحق بسلاح المشاة وخدم في اليمن ضمن القوات المصرية حتى اوائل 1967 ودرس في كلية اركان حرب ثم التحق بكلية كمبرلي الملكية في انكلترا وبعد تخرجه عين مدرسا لتفوقه وكان اول ضابط من خارج منظومة حلف شمال الأطلسي «ناتو» يُدرس في الكلية، وحصل فرج، على ليسانس تاريخ ثم تقدم للحصول على الدكتوراه وكان عنوان رسالته لنيل هذه الدرجة العلمية «دور الاعلام في اعداد الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري.

كان فرج موجودا في غرفة عمليات القوات المسلحة يوم 6 اكتوبر 1973 وطوال ايام المعركة وكان وقتها برتبة رائد، وتولى ادارة الشؤون المعنوية كذلك عمل ملحقا عسكريا في تركيا طوال ثلاث سنوات.أيضا تولى العديد من المناصب المدنية منها وكيل اول وزارة السياحة ورئيس دار الأوبرا وكان اول محافظ لمدينة الأقصر.

تخرجت من الكلية الحربية عام 1963 اين كنت عام 1967؟

خدمت في اليمن عقب تخرجي مباشرة 1963 وعدت لمصر اوائل 1967 وكنت فى منطقة دهشور فترة ثم رفعت درجة الاستعداد فجأة بعد ان اشيع ان هناك حشودا اسرائيلية على حدود سورية فجاءت اوامر الرئيس عبدالناصر بأن نذهب لسيناء كمظاهرة عسكرية، وكنت في الفرقة الثانية مشاة وكان قوامها 30 الف جندي ومعنا فرق اخرى.

يوم 5 يونيو 67 كنت في الكونتلا على خط الحدود مع اسرائيل بـ4 كيلو متر وكما هو معروف قامت اسرائيل بقصف مطاراتنا العسكرية والمقاتلات على الأرض، ظهرا وجدنا الطيران الاسرائيلي فوقنا دون حماية في ظل غياب الدفاع الجوي والطيران المصري صدرت الأوامر بالانسحاب من سيناء دون خطة ودون تخطيط، وقامت اسرائيل باصطياد قواتنا في ممر متلا ودمرت عرباتنا ودبابتنا فاضطرننا ان نعود مشياعلى اقدامنا حتى قناة السويس لنعبر للضفة الغربية وكان ذلك يوم 9 يونيو.

وقامت القوات الاسرائيلية بتدمير كل الكباري على القناة لقطع الطريق على قواتنا في العودة والعبور للقاهرة. وتنقلنا في قوارب مطاطية وكان اكثر الأيام حزنا بالنسبة لي فقد دمر جيشنا كله فى سيناء، وعدنا الى الضفة الغربية وامامنا العلم الاسرائيلي يرفرف على الضفة الشرقية وعبدالناصر في نفس اليوم اعلن تنحيه عن السلطة. كانت مأساة وشعور بأن البلد ضاعت وهذا اسوأ يوم عشته في حياتي.

ماذا حدث بعد ذلك؟

كما هو معروف، بدأنا اعادة بناء الجيش اشترينا سلاحا جديدا من روسيا، بدأنا اقامة دفاعات على القناة حيث كان يمكن للاسرائيليين الوصول للقاهرة. وبدأت قواتنا فى التدريبات المكثفة وبدأنا مايسمى «حرب الاستنزاف»، في المقابل بدأ الجيش الاسرائيلي في بناء «خط بارليف» على الضفة الشرقية للقناة.

بدأنا التدريب على عبور القناة مع خطة دفاعية وضعها عبدالناصر لتأمين القاهرة. بعد ذلك وضعت اول خطة لعبور الجيش المصري الى سيناء وكان اسمها «المآذن العالية».

ولا بد من الاشارة هنا الى ان عبدالناصر اول من فكر وخطط وأعطى اوامر للجيش لوضع خطة لاقتحام الجيش المصري لقناة السويس وخط بارليف واستعادة سيناء. وبعد ان وافق عبدالناصر على اتفاقية روجرز لاعطاء فرصة لقوات الدفاع الجوي في بناء حائط الصواريخ ولولاه ما عبرنا قناة السويس لأنه شكل مظلة حماية لقواتنا الأرضية من طيران العدو.

وأشرف الفريق الشاذلي على خطة تدمير خط بارليف والتي نفذت ميدانيا وحققت مبتغاها.

وعلى الستوى الشخصي الحقت بهيئة العمليات ولحسن الحظ كنت في غرفة عمليات القوات المسلحة وعشت هذه اللحظات التاريخية. وكنت اعمل على الخريطة مع القادة الكبار.. الرئيس السادات وأحمد اسماعيل والشاذلي والجمسي. وهكذا حضرت حرب اكتوبر بالكامل داخل غرفة العمليات واستفدت منها اكثر من اى ضابط آخر.

اذا، حدثنا عما جرى في غرفة العمليات؟

يوم 3 اكتوبر ذهبنا الى غرفة العمليات وهي على عمق كبير تحت الارض ومحصنة ضد اي هجوم من اي نوع، وقمنا بتجربة اجهزة الاتصالات بالجيوش والوحدات المختلفة وكل الأسلحة. وعملنا مشروع تدريبى ويوم 6 اكتوبر الساعة العاشرة صباحا رفعنا خرائط مشروع التدريب ووضعنا خرائط الخطة «غرانييت» المعدلة والخاصة باقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف. وبدأنا بتلقي البلاغات من الوحدات المختلفة بالتمام والدقائق تمر وتقترب من ساعة الصفر , فمثلا كان هناك المدمرات والغواصات التى ذهبت الى باب المندب وتلقينا تمام بوصولها لموقعها.القوات الجوية تبلغنا بجاهيزيتها قمنا بتوزيع توقيت العبور على قادة الفرق ثم بعدها بساعة تم ابلاغ قادة الألوية، وكان ضمن مهامي داخل غرفة العمليات تلقي هذه البلاغات وعرضها على رئيس الاركان. ورئيس هيئة العمليات ووزير الحربية وقتها

وقبل العبور بـ15 دقيقة قامت الضفادع البشرية بالنزول لقناة السويس وقامت باغلاق انابيب النابالم التي وضعها العدو لتحويل صفحة قناة السويس الى قطعة من الجحيم في حالة عبور قواتنا وقام بهذا العمل افراد الصاعقة البحرية..وانظر هنا للروح القتالية والتضحية والفداء فنحن كنا محددين ان كل نقطة فيها مثلا خمسة فتحات مواسير نابالم ولما وصل الجندي للنقطة فوجد ان هناك مواسير زيادة فما كان منه الا ان سد هذه الفتحات بصدره وطبعا هؤلاء الجنود نالوا الشهادة..وحتى بدأت الحرب لم نكن نصدق ان الحرب قامت فعلا، وظل هذا الشعور قائما حتى شاهدنا 220 طائرة حربية وهي تعبر قناة السويس الى سيناء معلنة بدء الحرب فعليا، وبعدها بدأت المدفعية القصف ثم بدأ عبور 12 موجة من المقاتلين الى قناة السويس.

متى لاحت بشائر النصر؟

احلى خبر سمعته كان الساعة 2.15 وكان عبارة عن اشارة لاسلكية قمنا بالتقاطها من قائد القوات الجوية الاسرائيلية الى جميع الطيارين الاسرائيلين لا تقتربوا من القناة بمسافة 15 كيلو وهو مدى حائط الصواريخ ساعتها عرفت اننا سننجح لأن معنى هذا الكلام ان قواتنا ستعبر القناة للضفة الشرقية وستقوم بتركيب الجسور على القناة ولن تستطيع طائرة اسرائيلية الهجوم على قواتنا.وبدأت البلاغات تتوالى بسقوط المواقع والنقاط الحصينة ووصول قواتنا الى العمق داخل سيناء، القيادات عبرت ومع انحسار ضوء النهار وقدوم الليل بدأت قواتنا في فتح ثغرات في الساتر الترابي وكان صاحب الفكرة المقدم باقي زكي يوسف رحمه الله باستخدام «الطلمبات»

أو ما اطلق عليها وقتها «مدافع المياه» ومع آخر ضوء يوم 6 اكتوبر بدأت الجسور تنزل فى مياه القناة تمهيدا لتثبيتها وعددها خمسة حتى تستطيع قواتنا المدرعة والدبابات والمدفعية العبور وانتظام عمليات الامداد والتموين اللازمة لاعاشة الجنود، وبدأت قواتنا في اقتحام خط بارليف في الوقت الذى بدأ فيه العدو بعمل هجمات مضادة عن طريق قواته الاحتياطية واستطاعت قواتنا صد كل هذه الهجمات.. ثالث ايام المعركة حاول عساف ياجوري الذي كان يقود اللواء190 مدرع مهاجمة الفرقة الثانية التي كان يقودها اللواء حسن ابو سعدة وقامت قواتنا بنصب كمين له بأن قامت بالانسحاب من امامه وواصل السير على اساس ان الطريق امامه خاليا، وعند نقطة معينة فوجئ بالقوات المصرية تحيط به وتم تدمير جميع قواته وآلياته ودباباته ووقع هو شخصيا في الأسر. وهو اشهر اسير في حرب اكتوبر.

ما اهم يوم في الحرب برأيك؟

يوم 9 اكتوبر اهم يوم في تاريخنا العسكري وأسوأ يوم لاسرائيل فقد اعلنت غولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل ومعها وزير الحرب موشي ديان هزيمة الجيش الاسرائيلي. وكانت حكومة غولدا مائير تنوي استخدام السلاح النووي ضد الجيش الثاني والجيش الثالث وتدخلت الولايات المتحدة لمنع هذا السيناريو خشية تدخل روسيا في الحرب ووعدت اسرائيل بتعويضها عن كل المعدات العسكرية التي فقدتها في الحرب ويوم 10 اكتوبر انشأت الولايات المتحدة اضخم جسر جوي وقامت بنقل احدث ما في ترسانة السلاح الأميركي وكانت طائرات الشحن العسكرية تهبط في مطار العريش وذلك توفيرا للوقت، وهذا الجسر الجوى هو الذي انقذ اسرائيل من الانهيار في 73.

ماذا عن مناظرتك مع شارون؟

وانا طالب في انكلترا عملت مناظرة في هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» مع ارييل شارون عن حرب اكتوبر لمدة ساعتين. وفي آخر سؤال وجهه معهد الدراسات الاستراتيجية الى شارون حول المفاجأه في حرب اكتوبر؟ هل المصريون هجموا في عيد الغفران حيث تتوقف الحياة في اسرائيل.؟ ام انهم قاموا بالهجوم الساعة الثانية ظهرا؟ ام انهم هجموا ومعهم السوريين في وقت واحد؟ وجاءت اجابته لا ولا شئ مما ذكرت، واضاف ان المفاجأة كانت الجندي المصري فليس هذا هو الجندي الذي قابلته في 67 ولا في 56 ولا في 48.

وأضاف شارون: «أنا لم اشاهد هذه النوعية من المقاتلين.. جندى داخل يقاتل وهو يعلم انه ميت ! ويفعل ذلك من اجل بلده».

حرب اكتوبر غيرت كثيرا من المفاهيم العسكرية فى العالم.. كيف ذلك؟

حرب اكتوبر هي احدث الحروب في العصر الحديث وكان قبلها العالم مازال متوقفا عند اساليب قتال الحرب العالمية الثانية وهنا ظهرت اساليب جديدة مثل الحرب الالكترونية. واولى التأثيرات التي تركتها حرب اكتوبر اضافة عنصر جديد في مبادئ عمل القوات الجوية وهو تحييد القوات الجوية المعادية فلم تستطيع اسرائيل استخدام قواتها الجوية فى مدى 15 كيلو شرق القناة بسبب وجود حائط الصواريخ.

اما ثانى العناصر فهو استخدام القوات الراجلة دون قوة صد (مدرعات) وكان المفهوم قبل حرب اكتوبر ان قوات المشاة لايمكنها التمسك بالأرض منفردة دون مدرعات اكثر من 3-4 ساعات ولكن جاءت حرب اكتوبر وبتخطيط رائع وضعه المصريون ليتيح لقوات المشاة العبور بدون دعم 12 ساعة حتى انشاء الكباري.

وهناك ايضا الحصار البحري عن قرب حيث قامت القوات البحرية بتأمين مضيق باب المندب مما شكل مفاجأة حقيقية لاسرائيل.

كذلك عملية الخداع الاستراتيجي والتي جعلت اسرائيل لا تعرف موعد الحرب وجعلها تتأكد تماما انه يستحيل على مصر التفكير في هذه الخطوة.

ايضا لاننسى عملية اغراق المدمرة ايلات وجاءت فى سياق بدء حرب الاستنزاف حيث استطاع لانش صواريخ صغير اغراق اكبر قطعة فى الأسطول البحرى الاسرائيلي مما جعل كل الجيوش تعيد حساباتها وفقا لذلك كما امتد تأثير هذا الحادث على عمليات تصنيع الأسلحة.

ماذا عن معركة المنصورة؟

وانا ادرس فى كلية كمبرلي في انجلترا وهى كلية اركان حرب برية وكان بجوارنا كلية اخرى اركان حرب جوى متخصص وكان ضمن تقاليد الدراسة يتم تجميع الدارسين في الكليتين معا لمدة اسبوع لتبادل الخبرات ويتعلموا كيف وقت الحرب يمكن للقوات الجوية تقديم معونة للقوات وعمليات التأمين وفي البداية قدموا لنا محاضرة لمدة ساعتين عن تطور القوات الجوية فى العالم من اول محاولة طيران قام بها عباس بن فرناس حتى احدث طائرة في العالم وعمليات الملاحة والصعود والهبوط... ثم كان الجزء الثاني وتحدث المحاضر قائلا انه سيتحدث الآن عن اهم وأكبر معركة جوية في التاريخ وهى معركة المنصورة الجوية وطبعا انا فوجئت وكنت فخور بذلك وكانت فى 14 اكتوبر 73 وقال المحاضر: 200 طائرة كانوا في سماء المنصورة في قتال متلاحم للمرة الأولى فى تاريخ الحروب كان لاسرائيل 120 طائرة ولمصر 80 طائرة وخسرت اسرائيل 16 طائرة ومصر 5 فقط واستمرت المعركة لمدة 53 دقيقة. وفى هذه المعركة استخدمت الحرب الالكترونية للمرة الأولى فكان الطيار وهو فى الجو يكتشف ان الشاشة امامه اصبحت بيضاء نتيجة التشويش على الرادار الخاص بطائرته وهنا تأتي اهمية القاعدة الأرضية والتي قامت في هذه المعركة بتوجيه طيارينا نحو اهداف العدو وهذا كان يحدث للمرة الأولى فى العالم وهنا نقول ايضا ان مصر وضعت اسلوب جديد للمعارك الجوية فى العصر الحديث

وهذا يحدث مع اسرائيل التى لطالما تغنت بقواتها الجوية وأنها صاحبة الذراع الطولى وطائرتين من الخمسة سقطا نتيجة ان الوقود نفد. والطائرة الثالثة دخل الطيار المصري بطائرته في الطيارة الفانتوم الاسرائيلية.

ما الكواليس التي دارت داخل هذه غرفة العمليات؟

يوم6 اكتوبر الساعة 12 ظهرا اي قبل بدء الحرب بساعتين دخل الرئيس السادات الغرفة ووراءه عساكر «شايلين صواني عليها سندوتشات وعصائر». وقال لنا ياولاد انا تحدثت مع المفتي باباحة الأفطار لكم على اساس نحن نحارب لتحرير ارضنا وهذا مباح وقوموا الآن بابلاغ كل زملائكم فى الجبهة بذلك.

ايضا في نفس اليوم الساعة ثلاثة الا ثلث بعد الظهر فوجئنا بقيام اللواء محمد عبدالغنى الجمسى رئيس هيئة العمليات من على مقعده وذهب للفريق الشاذلى رئيس الاركان حيث يجلس وهمس فى اذنيه ببعض الكلمات وهذا اصابنى بنوع من التوجس وأعدت النظر على خريطة العمليات فوجدت ان كل الأمور تسير بشكل جيد وليس هناك ما يدعو للقلق ثم ذهب الاثنين معا الى المشير احمد اسماعيل وبعد محادثة قصيرة بينهما , طلب منهم الجلوس مكانهما والتفت المشير للرئيس السادات وطلب منه الخروج للصالون الملحق بالغرفة وقام السادات وخرج مع المشي، وبعد دقائق عاد السادات للغرفة وتوجه بحديثه لكل الموجودين قائلا: «يا اولادي عاطف السادات انا كنت اعتبره ابنا من ابنائي وليس فقط شقيقي الأصغر ومثله في ذلك مثل كل ابنائي الموجودين في الجبهة ونحتسبه عند الله شهيدا».

وكان موقف صعب جدا علينا جميعا وكان الرئيس السادات متماسكا وصلبا وقد استشهد عاطف وكان طيارا في الطلعة الاولى للقوات الجوية.

لما جاءت الساعة الثامنة مساءا كان علينا مغادرة اماكنا ليتسلم فريق آخر العمل ونحن موجودين منذ الثامنة صباحا اي 12 ساعة متواصلة واذا بالموجودين جميعا يرفضون ترك اماكنهم من فرحة النصر والأخبار الحلوة عن الانتصارات التى استطاعت قواتنا تحقيقها.

ما تقييمك لقرار السادات بطرد الخبراء الروس قبل الحرب؟

هذا من اعظم القرارات التي اتخذها السادات لأنهم لو كانوا موجودين وقت الحرب لنسب تحقيق النصر لهم. لكن طردهم قبل المعركة بسنة ونصف جعل حرب اكتوبر مصرية خالصة تخطيطا وادارة وتنفيذا لكننا لاننكر مساعدتهم لنا توفير السلاح والتدريب عليه.

والحقيقة انه لم يكن احد يصدق اننا سوف نحارب مرة اخرى والمدهش اننا نحارب بل وننتصر جميع التقارير العسكرية الدولية كانت تقر بأن مصر لو دخلت حرب مع اسرائيل فأن الأخيرة ستقضي عليها تماما لأن ميزان القوى كله كان لصالح اسرائيل عسكريا وبكل المقاييس.لكن الجندي المصري هو الذي صنع مفتاح النصر.

حدثنا عن المشاركة العربية في الحرب؟

الكويت الشقيقة ساعدتنا وأرسلت عناصر من قواتها المسلحة والتي كان لها دور كبير جدا في الحرب، ايضا السعودية والسودان والجزائر والعراق وهذه ابرز الدول العربية التي شاركت معنا في الحرب والكويت كان لها دور مؤثر وقامت بتأمين بعض المواقع التي لم نستطع توفير تأمين لها.

