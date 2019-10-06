عربيات ودوليات

نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر صفحتها الرسمية امس البرومو السابع ضمن مجموعة من البرموهات بعنوان «أكتوبر73 الارادة والتحدي»، الذي اعده ادارة الشؤـون المعنوية للقوات المسلحة احتفالًا بالذكرى الـ46 لنصر السادس من اكتوبر.

واستعرض البرومو حديث بعض طلاب المدارس عن نصر اكتوبر، وأداءهم لتحية العلم، بالمزيد من الحماس والحب للوطن والفداء من اجله، وتعهد الطلاب انهم سيعملون على اعمار وتعمير مصر بلادهم.

ورسم الطلاب خريطة سيناء بأجسادهم، ورددوا: «فاكرين ضربة ايلات.. اكتوبر والسادات.. تاريخها كله انتصارات.. وبالسلام ابتدينا.. رجعت بتضحيات.. ترابها غالي علينا.. وباصرار هنكمل المشوار.. ارضك هنخليها عمار».

كما نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية مقاطع جديدة من حرب السادس من اكتوبر عام 1973.

واندلعت حرب السادس من اكتوبر، والتي تعرف ايضا باسم «حرب العاشر من رمضان»، بين القوات المصرية والسورية من جهة، والجيش الاسرائيلي من جهة ثانية، وذلك على جبهتي سيناء وهضبة الجولان.

وتمكن الجيش المصري خلال هذه الحرب من عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء التي كانت تحتلها اسرائيل منذ حرب عام 1967، بعد تحطيم خط بارليف، الأمر الذي مهد الطريق لاستعادة كامل سيناء من اسرائيل لاحقا.

وتظهر المقاطع المصور التي نشرها المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد اركان حرب تامر الرفاعي، ابرز اللحظات الحاسمة التي خاضها الجيش المصري في هذه المعركة.

وتضمنت التسجيلات ابرز التصريحات التي اطلقها الرئيس المصري السابق انور السادات آنذاك بشأن حرب السادس من اكتوبر، بعد ان تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس والوصول الى الضفة الشرقية منها في وقت وجيز.

واشتملت المقاطع ايضا على احتفالات الشارع المصري بالانتصار الذي حققته القوات المسلحة على الجيش الاسرائيلي ورفع العلم المصري شرقي قناة السويس بحضور الرئيس الراحل السادات.

وتستعرض الفيديوهات ايضا مظاهر التعمير التي شهدتها سيناء بعد تحريرها من قبضة الاحتلال الاسرائيلي، ومشاريع التنمية التي نفذتها الحكومات المصرية المتعاقبة.

