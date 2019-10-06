دوليه

تشهد منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الاسباني، لقاء مرتقب بين برشلونة وضيفه إشبيلية اليوم. ومع نهاية المرحلة الثامنة، تملك سبعة فرق فرصة الدخول الى الاستراحة الدولية في الصدارة، إذ يبتعد أتلتيك بلباو السابع بثلاث نقاط فقط عن ريال المتصدر. ويجلس بينهما برشلونة رابعًا وإشبيلية سادسًا قبل لقائهما في «كامب نو»، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث وريال سوسييداد خامسا.

لم يقدم أي فريق حتى الساعة مستوى ثابتًا ومقنعًا بعدما شهدت المراحل السبع الاولى نتائج متفاوتة، ما ترك الصراع مفتوحًا والاحتمالات كبيرة.

وتفوق ريال على إشبيلية الا أنه تعادل مع أتلتيكو، فيما فاز غرناطة على برشلونة لكنه خسر من إشبيلية. أما ريال سوسييداد فقد فاز على أتلتيكو لكنه خسر أمام بلباو وإشبيلية، فيما تفوق الاخير على غرناطة وسقط أمام النادي الملكي.أما بلباو الذي يحل ضيفًا على سلتا فيغو اليوم، لم يخسر أمام السبعة الاوائل، في الوقت الذي فشل برشلونة وأتلتيكو، بطل ووصيف الموسم الماضي على التوالي، في الفوز على أي من السبعة الاوائل.

وومن المرجح أن ينافس أمثال إشبيلية وبلباو على المركز الرابع خلف الثلاثي ريال، برشلونة وأتلتيكو. ووقع إشبيلية مع 12 لاعبًا هذا الصيف، وقدم فريق المدرب جولن لوبيتيغي مستويات متفاوتة، آخرها فوز مثير بنتيجة 3-2 على ريال سوسييداد بعد خسارتين متتاليتين.ويعرف لوبيتيغي أكثر من غيره مخاطر البداية القوية، بعد أن حقق مع ريال مدريد الفوز في أربع مباريات من الخمس الاولى الموسم الماضي قبل أن يتراجع مستواه ويخسر منصبه.لذا الآمال على صراع طويل بين عدة أندية على اللقب قد لا تكون كبيرة. ففي الفترة نفسها منذ 12 شهراً، كان الفارق أيضا ثلاث نقاط فقط بين الاول والسابع، إلا أن النادي الكاتالوني مضى قدمًا وفاز بالليغا بفارق 11 نقطة.

وسيأمل المدرب إرنستو فالفيردي أن يتحلى فريقه بالزخم بعد ثلاثة انتصارات متتالية، آخرها على الايطالي إنتر القوي في دوري الابطال منتصف الاسبوع، في مباراة شهدت تألق العائد من الاصابة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.ودحض ميسي بعد المباراة الشائعات التي تحدثت عن شرخ بين اللاعبين والادارة رغم أنه لم ينف أن المباريات التحضيرية للفريق قبل انطلاق الموسم أثرت بشكل سلبي على الفريق.إلا أن الارجنتيني الفائز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم أكد «لا شك لديّ أننا سنتحسن».

