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ريال ينفي إصابة كورتوا بنوبة قلق


نفى نادي ريال مدريد الإسباني أول من امس ما تداولته وسائل إعلام محلية حول أن سبب استبدال حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا الثلاثاء خلال المباراة مع كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، كان جراء تعرّضه لنوبة من القلق.
وكانت صحيفة «اوكي دياريو» قد زعمت أنه تم استبدال كورتوا (27 عاما) بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بسبب تعرضه لنوبة من القلق.ورد ريال على مزاعم الصحيفة ببيان أكد فيه أن حارس منتخب بلجيكا الذي تلقى هدفين في غضون 39 دقيقة تعرض لأوجاع في المعدة ما جعله غير قادر على متابعة المباراة «لم يتم تشخيص حالة كورتوا أبداً على أنها نوبة قلق، وبالتالي فان هذه المعلومات خاطئة تمامًا».


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