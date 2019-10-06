دوليه

قرر مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني منح ظهير نابولي جوفاني دي لورنتسو فرصة الدفاع عن ألوان بلاده للمرة الأولى، وذلك باستدعائه الى التشكيلة التي ستواجه اليونان وليشتنشتاين في تصفيات كأس أوروبا 2020، في وقت استبعد لاعب الوسط المخضرم دانييلي دي روسي.

وكان دي روسي (36 عاما) الذي يدافع حاليا عن ألوان بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد أن أمضى 18 عاما مع روما، ضمن التشكيلة الأولية التي أعلنها مانشيني في 25 سبتمبر، لكنه أقصي من المنتخب بعد تقليص عدد اللاعبين الى 27.وتعود آخر مشاركة لدي روسي مع إيطاليا الى الخسارة أمام السويد في نوفمبر 2017 خلال الملحق الأوروبي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ومن جهته، أفاد دي لورنتسو (26 عاما) من إصابة دافيدي زاباكوستا (روما) لكي يحصل على فرصة الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني للمرة الأولى. والتشكيلة هي، للمرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، بيارلويجي غوليني (أتالانتا)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

للدفاع: ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، فرانشيسكو اتشيربي (لاتسيو)، كريستيانو بيراغي ودانييلو دامبروزيو (إنتر)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، ليوناردو زبيناتسولا وأليساندرو فلورنتسي وجانلوكا مانشيني (روما)، أرماندو ايتسو (تورينو)، أليسيو رومانيولي (ميلان).

للوسط: نيكولا باريلا وستيفانو سينسي (انتر)، براين كريستانتي ونيكولو تسانيولو ولورنتسو بيليغريني (روما)، جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، ماركو فيراتي (سان جرمان الفرنسي)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس). للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، فيديريكو كييزا (فيورنتينا)، ستيفان الشعراوي (شنغهاي الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي)، فينتشنسو غريفو (فرايبورغ الألماني).

