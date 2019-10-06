دوليه

أعلن سانت إتيان الفرنسي أول من امس عن عزل مدربه جيسلان برانتون على خلفية النتائج السيئة للفريق في الدوري المحلي، وتعيين كلود بويل خلفا له. ويأتي قرار التخلي عن برانتون وتعيين بويل على رأس الطاقم التدريبي قبل يومين من مواجهة الدربي ضد ليون اليوم في ختام مباريات المرحلة التاسعة.

ووقع بويل (58 عاما) عقدا مع فريقه الجديد حتى عام 2022 خلفا لبرانتون الذي عزله نادي «الخضر» عن مهامه كمدرب بسبب النتائج المتردية للفريق في بداية الموسم الجديد حيث يحتل المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد 8 نقاط في «ليغ 1».

وكان برانتون مهددا بفقدان منصبه منذ اسبوعين وتحديدا منذ الخسارة الكبيرة على أرض أنجيه 1-4، علما انه قاد الخميس سانت إتيان للمرة الاخيرة بصفته مدربا إلى التعادل على ارضه امام فولفسبورغ الالماني 1-1 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».وسيمثل برانتون أمام إدارة النادي في الايام المقبلة «لاجراء حديث بشأن إنهاء محتمل لعقد عمله».

وجاء خيار سانت إتيان التعاقد مع بويل على خلفية سجله الناجح كمدرب، اذ سبق له أن درب موناكو وقاده للفوز بلقب الدوري عام 2000، كما اشرف على ليل (2002-2008) وقاده للمشاركة في مسابقة دوري الابطال الاوروبي، قبل أن ينتقل إلى ليون (2008-2011) ونيس (212-2016).

