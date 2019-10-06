دوليه

طالب الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني في الاعوام السبعة الاخيرة، لاعبيه بالبقاء «موضوعيين ومتواضعين» بعد سحقهم توتنهام الانكليزي الوصيف 7-2 في دوري ابطال اوروبا، وذلك عشية مباراته في الدوري المحلي أمام هوفنهايم.

وكان الفريق البافاري ألحق الثلاثاء أقسى هزيمة في تاريخ أحد الاندية الانكليزية في عقر داره على الساحة القارية، عندما سجل سباعية في مرمى توتنهام على ملعب الأخير، منها رباعية «سوبر هاتريك» لجناحه سيرج غنابري.

وحذر كوفاتش لاعبيه من التراخي في حملة الدفاع عن لقبهم في الـ «بوندسليغا».ورأى المدرب الكرواتي انه «من المهم جدا ابقاء اقدامنا على الارض. لم ننجز اي شيء بعد».

وتابع «لذلك: ابقوا موضوعيين ومتواضعين».وتضمنت كلمات كوفاتش الكثير من الفخر بالانجاز الذي حققه لاعبوه أمام توتنهام، واصفا ما حصل بـ «اللحظات الرائعة للفريق بأسره، ولكن تحديدا لسيرج» صاحب أربعة أهداف.