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هرتا برلين تفوق على دوسولدورف


زاد هرتا برلين محن ضيفه فورتونا دوسولدورف بعدما حول تخلفه أمامه الى فوز 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.واختلف مسار الفريقين في مستهل هذا الموسم، إذ عجز هرتا برلين عن تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأولى لكنه حقق الجمعة انتصاره الثالث تواليا، في حين استهل فورتونا دوسولدورف الموسم بفوز خارج ملعبه على فيردر بريمن 3-1 ثم عجز بعدها عن تحقيق أي فوز ليتجمد رصيده عند 4 نقاط مقابل 10 لمضيفه.وبدا فورتونا دوسولدورف في طريقه لتكرار سيناريو الموسم الماضي حين تغلب على هرتا برلين ذهابا (4-1) وإيابا (2-1)، بتقدمه من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام الى تقنية الإعادة بالفيديو «في أي آر»، ونفذها روين هينينغز (32).لكن صاحب الأرض رد سريعا وأدرك التعادل بواسطة البوسني وداد إيبيسيتش (37) قبل أن يمنحه الهولندي جافايرو ديلورسن التقدم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول (44)، ثم التشيكي فلاديمير داريدا هدف الاطمئنان (62).


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