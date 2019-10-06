دوليه

حقق القطري معتز برشم ذهبية مسابقة الوثب العالي، مسجلا 2.37 متر اول من امس ضمن بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة امام جمهور غفير احتشد في ستاد خليفة الدولي. وتفوق برشم على الروسيين ميخائيل اكيمنكو (2.35 م) وايليا ايفانيوك (2.35 م بفارق المحاولات)، وكلاهما يخوض البطولة تحت علم محايد بسبب ايقاف الاتحاد الروسي لالعاب القوى على خلفية فضيحة التنشط الممنهج في البلاد.

وكان برشم يواجه تحديا كبيرا للاحتفاظ بلقبه الذي توج به في لندن قبل سنتين، لا سيما بان الاصابة ابعدته عدة اشهر عن المضمار قبل ان يعود في مطلع الموسم الحالي من دون ان يخوض الكثير من المنافسات. وبالفعل واجه برشم الذي وجد مساندة قوية من الجمهور المحلي، خطر الخروج خالي الوفاض عندما اخطأ محاولتين لاجتياز 2.33 م قبل ان ينجح في المحاولة الثالثة ليستمر في المنافسة.

ثم نجح في اجتياز ارتفاع 2.35 م من محاولته الاولى وكذلك ارتفاع 2.37 م، في حين فشل منافساه بتحقيق ذلك في ثلاث محاولات. وعزز برشم بالتالي رصيده من الميداليات في البطولات الكبرى، وبات يضم حاليا ذهبيتين في بطولة العالم، بالاضافة الى برونزية اولمبياد لندن 2012، وفضية أولمبياد ريو 2016. وكان السوري مجد الدين غزال، صاحب البرونزية في لندن 2017، قد فشل في التأهل الى النهائي.

وقال برشم بعد تتويجه: «بالنسبة الي، ما تحقق هو حلم. ان افوز باللقب العالمي على ارضي هو امر مدهش. الجميع كان هنا، عائلتي، اصدقائي، امير البلاد (الشيخ تميم بن حمد)».وتابع: «لم اكن في كامل لياقتي البدنية لكني عندما وصلت الى الملعب ورأيت الجميع يهتفون باسمي وحتى ولو كنت على طريق الموت، أو نقلوني على كرسي متحرك او في سيارة الاسعاف، لكنت بذلت كل ما استطيع».

وكشف برشم (28 عاما): «كنت مع الأمير الآن، كان متحمسا وسعيدا جدا وقال لي: حسنا فعلت، هو سعيد جدا وفخور لانني حققت ما كان يريده».وحطمت العداءة الاميركية داليلا محمد الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حواجز في طريقها الى احراز الذهبية. وسجلت محمد، (29 عاما) حاملة ذهبية اولمبياد ريو قبل ثلاثة أعوام، 52.16 ثانية لتتفوق على رقمها القياسي العالمي السابق ومقداره 56.20 ثانية حققته في التجارب الاميركية في ولاية ايوا في 28 يوليو الماضي.وكانت المواجهة مرتقبة بين محمد ومواطنتها سيدني ماكلوفلين، وبالفعل تقدمتا منذ بداية السباق قبل ان تكتفي الاخيرة بالمركز الثاني مع 52.23 ثانية، في حين نالت الجامايكية راشل كلايتون البرونزية مع 53.74 ث. وهو ثاني رقم عالمي يسقط في هذه البطولة بعد سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م بواسطة المنتخب الاميركي علما بانه استحدث للمرة الاولى في الدوحة.

في المقابل، اكتفى المغربي سفيان البقالي بالميدالية البرونزية في سباق 3 آلاف م موانع في سباق مثير حسمه الكيني كونسيلسوس كيبروتو في الرمق الاخير، متقدما بفارق عشر من الثانية على الاثيوبي لاميشا غيرما (8.01.34 دقيقة مقابل 8.01.35 د).

واحتفظ كيبروتو بالتالي بلقبه الذي توج به في لندن قبل سنتين أمام البقالي الذي نال الفضية حينها. وقال البقالي «انا سعيد بهذه الميدالية. كان الموسم طويلا جدا مع العديد من لقاءات الدوري الماسي واقامة بطولة العالم في اكتوبر ليس عادلا، عادة تقام هذه البطولة في اغسطس لكن لا بأس. خضت العديد من التمارين قبل المجيء الى الدوحة».واضاف عن السباق «كان سريعا جدا ونجح كيبروتو في تسجيل افضل توقيت هذا العام. اتطلع قدما الى طوكيو (اولمبياد 2020) وبعد ذهابي في اجازة سأبدأ الاستعداد».واحرز عداء الباهاماس ستيفن غاردينر ذهبية سباق 400 م بتسجيله 43.48 ثانية متقدما على الكولومبي انطوني خوسيه زامبرانو (44.15 ث) والاميركي فرد كيرلي (44.17 ث). وبات غاردينر ثاني عداء من باهاماس يحرز ذهبية هذا السباق بعد مواطنه افارد مونكور عام 2001. وفي سباق 20 كلم مشيا للرجال، كانت الميدالية من نصيب الياباني توشيكازو يامانيشي (1.26.34 ساعة) متقدما على الروسي فاسيلي ميزينوف (1.26.49 س) الذي يلعب تحت علم محايد، والسويدي بيرسيوس كارسلتروم (1.27.00 س).

