دوليه

صدر يوم الاحد 29 سبتمبر 2019 الماضي في الجريدة الرسمية القرار 63/2019 بشأن ضوابط منح الدعم للاندية الرياضية. هذا القرار الذي كان من المفترض ان يكون موجودا منذ أمد طويل لتوجيه الهيئات الرياضية وبالاخص الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة لاسس الصرف في هذه الاندية... وهي بحق ومن غير مجاملة خطوة متأخرة ولكنها جيدة... وفي هذا السياق قرأت بعناية ما جاء في هذا القرار من لوائح شكلية وقانونية ارغمتني لتوضيحها لمن فاته او لم يلاحظها سواء في الهيئة او لمن صاغ هذه اللوائح.

ولا اعلم ان كانت الهيئة اخذت رأي الاندية في هذه اللائحة قبل اصدارها بالجريدة الرسمية ؟ فلكي اعطي الموضوع حقه فقد قسمت ملاحظاتي على مقالات متعددة ابدأها اليوم بموضوع تحمل الهيئات الرياضية لفاتورة الكهرباء والماء (مادة 6). حيث ان:

تقع هذه المنشآت تحت مسؤولية الدولة حسب ما جاء في دستور الكويت... بالعناية بالشباب وتوفير وسائل الترفيه والانشطة المختلفة... فالاندية وضعها كما هي وضع مراكز الشباب ومدارس وزارة التربية والجامعات الحكومية الذين لم يدفعوا من قبل ولا من بعد ذلك اي فاتورة كهرباء وماء.

نعم انا مع ترشيد الانفاق في الكهرباء والماء ولكن جو الكويت الحار والمغبر والبارد والممطر والرطب يلزم هذه الهيئات الرياضية بالمحافظة على جودة منشآتها بتشغيل الكثير من الاجهزة الفنية او الكهربائية طوال العام لكي تستطيع ان تمارس بها انشطتها الرياضية (التكييف).

مساحات ومنشآت بعض الاندية ستستنزف ميزانية النادي السنوية والدعم المالي وايراداتها التجارية... فحسب علمي بأن في نادي كاظمة ملاعب كرة القدم والعاب القوى هي الوحيدة غير المغطاة وبقية المنشآت جميعها مغطاة وتحتاج لكهرباء دائما... ياريت تسألوا الاخ العزيز امين السر بوسكندر (الصغير) عن قيمة استهلاكهم للكهرباء والماء سنويا.

جاء في احد مواد القرار مادة (3) (البنود 9,8,7) ان يهتم النادي بالنشاط التنافسي والاجتماعي والسماح للاعضاء بمزاولة الرياضة...الخ. هل سيتم ذلك بكهرباء او بالشموع ؟ هذا سيشكل عبئا جديدا على النادي (علما بأنني ادعم انشطة الرياضة للجميع).

لن اطيل ولكن انتقادي لهذه المادة ليس من باب ان اقف مع الاندية ضد الهيئة في عملية استهلاك الكهرباء والماء من غير حساب... فنصيحتي هي ان تتريثوا في هذا الامر واعطاء هذه الهيئات الفرصة لكي يبدأوا بالاهتمام بهذا البند بعد سنتين او ثلاثة من هذا القرار حتى تكون هناك فرصة لاختبار قدراتهم بالاستثمار ومداخيله ومن ثم دعم الهيئة لهم ماليا (50%) حتي يستطيعوا تحملها كاملة مستقبلا.... خطوة موفقة ولكن تحتاج لتريث وبرنامج زمني سليم....

والله من وراء القصد.

