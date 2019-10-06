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توج الكويت بطلاً لكأس السوبر للكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه على كاظمة 105-76 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس على صالة الأبيض. وحصد الكويت البطولة في المرات الثلاثة التي اقيمت بها حيث فاز في البطولة الأولى على القادسية وفي المرتين التاليتين على كاظمة. واثبت الكويت الذي دعم صفوفه هذا الموسم بلاعبي الجهراء عبدالعزيز ضاري وتركي حمود تفوقه على بقية الفرق من خلال المستوى المتميز الذي قدمه في اللقاء والذي مكنه من الفوز دون صعوبة تذكر بعد أن وصل في الفارق الى قرابة 30 نقطة طوال أرباع المباراة.

في المقابل لم يقدم كاظمة المستوى المأمول وظهر اداؤه مرتبكا واقرب الى العشوائية وهو ما يؤخذ على المدرب الجديد الصربي ايفان جيرمتش الذي لم تظهر بصماته على اداء الفريق.

وبدأ الكويت المباراة فارضاً سيطرته من خلال تميز لاعبيه تركي حمود وعبدالله الشمري وراشد الرابح في الجانبين الدفاعي والهجومي الى جانب مساندات عبدالعزيز ضاري الذي قدم اداء لافتاً طوال المباراة، وتقدم الأبيض سريعاً 13-8 قبل ان يستمر في توسيع الفارق مستغلا حالة الفوضى التي اصابت صفوف كاظمة لينهي الربع الأول 32-16.

وواصل الأبيض هيمنته في الربع الثاني بفضل امتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين الجاهزين حيث اشرك مدرب الكويت في الربع الثاني النجمين الشابين الشقيقين حمد ومحمد عدنان الى جانب فهد الظفيري ليستمر الكويت في افضليته وسط اداء عشوائي من جانب كاظمة الذي افتقد التركيز في الجانب الهجومي لينهي الكويت الربع الثاني 62-34.

وتحسن اداء كاظمة في الربع الثالث بعد أن شارك لاعبه الجديد محمد الوراد الذي شكل ثقلا كبيرا في الجانب الدفاعي من خلال الحد من خطورة الكويت اسفل السلة الى جانب متابعته المستمر للكرات العائدة من السلة الريباوند، الا أن الكويت أستمر في تقدمه مستفيداً من تميز لاعبه في التصويب من خارج القوس لينهي الربع الثالث 77-52.

وعادت الأفضلية الى الكويت في الربع الأخير الذي لم يرتق الى المستوى المطلوب بعد أن حسم الأبيض اللقاء بصورة مبكرة من خلال الفارق الكبير في النتيجة لينهي المباراة لصالحه بفارق 29 نقطة 105-76.

وفي نهاية اللقاء قام رئيس الاتحاد رشيد العنزي وأمين السر عبدالرحمن حسين واعضاء مجلس الادارة بتسليم الفريقين الكأس والميداليات.

