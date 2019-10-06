محلية

تغلب الجهراء على القرين 79-71، فيما فاز النصر على الساحل 70-51 في مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام لكرة السلة التي شهدت تأجيل بعض المباريات الأخرى بسبب اقامة مباراة كأس السوبر.

ورفع الجهراء رصيده الى 7 نقاط، فيما ارتفع رصيد القرين الى 5 نقاط، في المقابل رفع النصر رصيده الى 5 نقاط وهو الرصيد ذاته لخصمه الساحل.

وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثامنة من البطولة حيث يلتقي الصليبخات مع اليرموك في 05:00، وبرقان مع العربي في 07:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة قشيعان المطيري في نادي النصر.

