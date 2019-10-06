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فوز الجهراء والنصر في «الدوري»

زيد خلف
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الأحد 06 أكتوبر 2019

تغلب الجهراء على القرين 79-71، فيما فاز النصر على الساحل 70-51 في مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام لكرة السلة التي شهدت تأجيل بعض المباريات الأخرى بسبب اقامة مباراة كأس السوبر.
ورفع الجهراء رصيده الى 7 نقاط، فيما ارتفع رصيد القرين الى 5 نقاط، في المقابل رفع النصر رصيده الى 5 نقاط وهو الرصيد ذاته لخصمه الساحل.
وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثامنة من البطولة حيث يلتقي الصليبخات مع اليرموك في 05:00، وبرقان مع العربي في 07:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة قشيعان المطيري في نادي النصر.


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