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خاض الأزرق أمس حصته التدريبية الثانية في عمّان على ملعب الكرامة بقيادة المدرب ثامر عناد استعداداً لمواجهة الأردن الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وصل وفد المنتخب إلى عمان مساء الخميس الماضي، وخاض أول من أمس الجمعة الحصة التدريبية الاولى على ملعب خريبة السوق، لكن الجهاز الفني قرر تغيير ملعب التدريب والبحث عن ملعب تكون أرضيته مشابهة لأرضية ستاد عمان الدولي الذي سيستضيف المباراة الخميس المقبل.

ورغم أن أرضية ملعب خريبة السوق جيدة جداً، إلا أن المدرب عناد ومعاونيه فضلوا البحث عن ملعب آخر كي يعتاد اللاعبون على نوع الأرضية التي سيلعبون عليها المباراة.

وشهد اليومين الماضيين اجتماعات مكثفة للجهاز الفني بحضور عناد ومساعده الكرواتي بوجو ومدرب اللياقة خليل الجبابلي ومدرب حراس المرمى سمير دشتي، وتضمنت الاجتماعات متابعة مشاهدة المباريات الأخيرة للأزرق أمام أستراليا ونيبال بالإضافة إلى بطولة غرب آسيا، والمباريات الأخيرة للمنتخب الأردني وآخرها امام أستراليا أمس والتي تابعها الجهاز الفني من الملعب.

ويسعى الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء التي شهدتها مباريات المنتخب خصوصاً في الجانب الدفاعي لا سيما أن المنتخب الأردني يملك لاعبين مهاريين يمتازون بالسرعة.

في المقابل، يبدأ اللاعبون المحترفون بالالتحاق بمعسكر المنتخب الأردني اليوم وذلك بعد انضمام لاعب الشمال القطري بهاء فيصل، على أن يلحقه عامر شفيع (الفيحاء السعودي)، أنس بني ياسين (فولاد الإيراني)، بهاء عبد الرحمن (أحد السعودي)، محمد أبو زريق (السيلية القطري)، موسى التعمري (أبويل القبرصي) وياسين البخيت (اتحاد كلباء الإماراتي).

وكان لاعبو الجزيرة أحمد عبدالستار وأحمد سمير ويزن العرب وعبدالله العطار وفراس شلباية ونور الروابدة، التحقوا بالتدريبات يوم الخميس الماضي بعد مباراة فريقهم مع العهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي.

وتتساوى منتخبات الكويت وأستراليا والأردن ونيبال برصيد 3 نقاط، ويتفوق الأزرق بفارق الأهداف لكنه لعب مباراتين مقابل مباراة لأستراليا والأردن. وشهدت الجولة الأولى فوز الأزرق على نيبال 7-0، والأردن على تايوان 2-1، وفي الجولة الثانية خسر المنتخب أمام أستراليا 0-3، فيما فازت نيبال على تايوان بهدفين دون رد.

