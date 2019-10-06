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تنظم اللجنة الثقافية في النادي العربي غداً الاثنين ندوة بعنوان: «الرياضة الكويتية والزمن الجميل» على مسرح المرحوم أحمد سليمان الرومي في النادي العربي، وذلك في الساعة 07:00 مساءً.

ويشارك في الندوة نجم الأزرق ونادي الكويت السابق سعد الحوطي قائد المنتخب المتوج بكأس آسيا 1980 والمتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1982، ونجم المنتخب والمدرب الوطني السابق جواد مقصيد، والحكم الدولي السابق عبدالوهاب البناي، ويدير الندوة رئيس اللجنة الثقافية في النادي العربي حسين مقصيد. وهي الندورة الرياضية الرابعة التي تقيمها اللجنة الثقافية في النادي العربي، ضمن برنامجها للتثقيف الرياضي ومناقشة أهم المشاكل التي تواجه الرياضة من أجل القيام بالدور المطلوب لعودة الرياضة الكويتية لسابق عهدها.

