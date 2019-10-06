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كلف مجلس إدارة النادي العربي البوسني داركو نيستروفيتش مدرب فريق الشباب في النادي بقيادة الفريق الأول في لقائه أمام الكويت أمس ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد، كما سيشرف داركو على الأخضر في مباراته أمام الساحل في الجولة الثانية من المسابقة السبت المقبل. وذكر النادي في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن مدرب فريق الصغار إيمير توفيك سيكون مساعداً لداركو في اللقاءين «وذلك حتى النظر في موضوع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب الإسباني خوان مارتينيز».

وقررت إدارة الأخضر الاستغناء عن المدرب الإسباني بعد النتائج السلبية والعروض المتواضعة التي قدمها العربي منذ بداية الموسم والتي شهدت خروجه من الدور الأول لبطولة الأندية العربية بعد خسارته ذهاباً وإياباً من الاتحاد السكندري 0-1 و0-2، والتعادل مع السالمية 3-3، ثم الخسارة أمام القادسية 0-2 في أول جولتين من الدوري الممتاز. وتحاول الإدارة الوصول إلى تسوية مع مارتينيز الذي رفض الحصول على 3 رواتب، واصر على نيل كامل مستحقاته، في الوقت الذي ما زال النادي يبحث فيه عن البديل المناسب، مع تردد أسماء مثل الألماني راينر هولمان، ومدرب السالمية السابق فولفغانغ رالف.

