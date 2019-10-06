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حسمت ركلات الترجيح المباريات الثلاث في انطلاق مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية، فتغلب الصليبخات على اليرموك، والنصر على الجهراء، وكاظمة على الفحيحيل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الصليبخات مع اليرموك على ستاد علي صباح السالم بالتعادل 3-3 فلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح حسبما ينص نظام المسابقة وتمكن الصليبخات من الفوز بنتيجة 5-4.

وعلى ستاد الصداقة والسلام تعادل النصر مع الجهراء بهدف لكل منهما، وابتسمت ركلات الترجيح للنصر بنتيجة 4-2. أما المباراة الأخيرة التي احتضنها ستاد عبدالله الخليفة فأنهاها كاظمة لمصلحته بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبذلك يحصد الصليبخات والنصر وكاظمة أول نقطتين في المسابقة، مقابل نقطة لكل من اليرموك والجهراء والفحيحيل، وذلك وفقاً لنظام البطولة الذي يمنح الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط مقابل لاشيء للخاسر، فيما ينال الفائز في ركلات الترجيح نقطتين مقابل نقطة للخاسر.

