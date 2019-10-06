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الفحيحيل مع الجهراء في «الأشبال» اليوم


تقام اليوم مباراة الفحيحيل مع الجهراء المؤجلة من الجولة الثانية من دوري الأشبال (تحت 15 عاماً) والتي لُعبت الخميس الماضي. وكان الحكم ألغى المباراة التي كان من المفترض إقامتها على ملعب الجهراء بسبب تأخر فريق الفحيحيل عن الحضور لأكثر من 15 دقيقة بسبب هبوط أرضي على طريق جاسم الخرافي الذي كانت تسلكه حافلة الفريق. واستندت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على المادة (33) من لائحة المسابقات لإقامة المباراة من جديد. وشهدت الجولة فوز الكويت على برقان 5-1، وكاظمة على السالمية 4-0، والقادسية على التضامن 6-2، وخيطان على الساحل 4-1، والنصر على الشباب 4-0، والعربي على الصليبخات 3-0.


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