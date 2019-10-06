دوليه

يبحث الزمالك عن مواصلة انتصاراته بالدوري الممتاز المصري عندما يستضيف اليوم نظيره إف سي مصر ضمن الجولة الثالثة للمسابقة.

وحقق الزمالك الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة في الجولتين الأولى والثانية ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلي قبل انطلاق الجولة.

ويطمح الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية بتحقيق الفوز الثالث على حساب إف سي مصر خاصة وأن المباراة هي الأخيرة قبل مواجهة القمة مع الأهلي يوم 19 أكتوبر الحالي.

ويعاني الزمالك من أزمة في وسط الملعب بغياب طارق حامد بعد طرده في المباراة السابقة وإصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي وعدم جهوزية محمد حسن.

ومن المنتظر أن يجري الصربي ميتشو مدرب الزمالك تغييرات في التشكيلة خلال مباراة اليوم خاصة وأن اللقاء يعد سهلا نسبيا للفريق الأبيض. ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأوباما وإمام عاشور ومصطفى محمد.

أما إف سي مصر فيأمل في تحقيق مفاجأة وخطف نتيجة إيجابية في مباراته أمام الزمالك بعدما تعرض للهزيمة في مباراته الأولى أمام الإنتاج الحربي بـ 3 أهداف دون رد وتعادل سلبيا في الجولة الثانية أمام أسوان.

ويخطط بيراميدز للفوز على طلائع الجيش للحفاظ على الصدارة ضمن ذات الجولة. ويلعب أيضا حرس الحدود مع طنطا والجونة مع مصر المقاصة أيضا.

