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سمى المنتدى الثقافي للجوائز العربية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيسا فخريا للمنتدى.

وأكد المشاركون في المنتدى الذي انعقد ليومين في الرياض برعاية جائزة الملك فيصل العالمية، على مكانة الفيصل ودوره في دعم ورعاية المشاريع الحضارية العربية.

وأوضح أمين عام جائزة الملك فيصل د.عبدالعزيز السبيل، أن رؤساء وأمناء 23 جائزة عربية أجمعوا على اختيار رئيس جائزة الملك فيصل، الأمير خالد الفيصل رئيسا فخريا للمنتدى.

كما أشار السبيل الى أن المنتدى نجح في ربط جوائز متباينة جغرافيا جمع بينها الايمان بمسؤولية العمل العربي المشترك والقناعة بأن التواصل المعرفي حري أن يحقق نتائج أقوى تنعكس على العطاء الثقافي العربي.

فيما ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة فلسطين الدولية د. أسعد عبدالرحمن، أن أعضاء المنتدى وبعد مرور عام كامل على ولادته، أسسوا لسياسة ثقافية شاملة، حيث نجح «المنتدى» في وقت قصير بوضع يده على مداخل وقضايا تخص الابداع الثقافي العربي، وتشغل بال المتابعين للجوائز كتابا ومبدعين ونقادا واعلاميين.

وأشار الى أن الفكر والثقافة وحدهما ما زالا قادرين على جمع العرب، بسلام وحب واحترام للحوار وتبادل للرأي.

من ناحية أخرى اختيرت الكويت ممثلة في جائزة الملتقى للقصة القصيرة وراعيها جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM حيث يمثل الجائزة الروائي طالب الرفاعي ليكون نائبا لرئيس منتدى الجوائز العربية.

