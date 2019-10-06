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يمتاز الكاجو بطعمه المميز الذي جعله من بين أكثر أنواع المكسرات شعبية، الا أن فوائده الصحية تفوق مجرد الطعم اللذيذ. وعرض موقع «برايت سايت» مظاهر التغيير الشامل التي ستظهر على جسم من يواظب على تناول 4 حبات كاجو يوميا، نذكرها فيما يلي:

البشرة.. تصبح البشرة أكثر نضارة عند تناول الكاجو لأنه يحتوي على النحاس ومضادات الأكسدة، كما أن الكولاجين يحد من علامات التجاعيد المبكرة.

المناعة.. الكاجو ينشط جهاز المناعة لأنه مصدر كبير للزنك كما أنه يساعد على انتاج الانزيمات المضادة للأكسدة.

العظام.. حتى كمية قليلة من الكاجو يوميا ولو 4 حبات تمد الجسم بـ 30% من القيمة اليومية للنحاس الذي يساعد على تقوية العظام والنسيج الضام، و20% من الماغنيسيوم الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم ويقلل من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

العين.. الكاجو غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مهمة في الحفاظ على صحة العينين والحفاظ على البصر.

الصداع النصفي.. تناول الكاجو بانتظام يضمن كمية كافية من المغنيسيوم، وبالتالي تخفيف الصداع النصفي لأن نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي الى العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع ضغط الدم والصداع المتكرر، وآلام في أجزاء مختلفة من الجسم.

تسوس الأسنان.. يقضي الكاجو على تسوس الأسنان وحب الشباب لأنه به واحد من أكثر المركبات المذهلة في هذا الصدد وهي الأحماض الأمينية القادرة على قتل البكتيريا المسببة لتلك المشكلات.

الكسل.. يكافح الكاجو الشعور بالخمول والكسل لأنه يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات؛ من بينها فيتامينات E، K، B6، ومعادن النحاس والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم.

الوزن الزائد.. بعكس ما يعتقده معظم الناس فان تناول المكسرات يوميا لا يؤدي الى زيادة الوزن، فالكاجو بشكل خاص يحتوي على الدهون لكنها دهون صحية، حيث ان تناول 4 حبّات من الكاجو بشكل منتظم يساعد على فقدان الوزن وحماية الجسم من السمنة المفرطة

الشعر.. يسبب تناول الكاجو بانتظام لمعان الشعر وقوته اذ إن النحاس الموجود في الكاجو يضفي لمعانا وقوة للشعر ويجعل ملمسه ناعما، كما أنه يحافظ على لون الشعر لأنه يحفز انتاج صبغته.

