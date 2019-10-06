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يقاضي الأمير هاري ناشري صحيفتي «الصن» و«ديلي ميرور» بسبب ادعاءات باختراق هاتفه في الوقت، الذي صعد فيه هو وزوجته ميغان ماركل معركتهما ضد صحف التابلويد.

وتأتي خطوة الأمير هاري دوق ساسكس بعد أيام من اتخاذه وميغان اجراء قانونيا ضد صحيفة مختلفة، ردا على ما وصفه «تنمر» بعض وسائل الاعلام البريطانية.

وكان الأمير هاري تعرض لعملية تنصت على هاتفه، في فضيحة هزت امبراطورية صحف قطب الاعلام روبرت مردوخ، وأدت الى اغلاق صحيفته «نيوز أوف ذا وورلد» في 2011.

وقالت متحدثة باسم الأمير هاري: «رفعت دعاوى باسم دوق ساكس في المحكمة العليا فيما يتعلق بالتقاط رسائل بريد صوتي بشكل غير قانوني». وامتنعت المتحدثة عن ذكر تفاصيل أخرى بشأن الدعوى. وأكدت متحدثة باسم مجموعة صحف نيوز غروب، ناشرة صحيفة الصن، اقامة هاري دعوى قضائية.

وكان الأمير هاري قال، الثلاثاء، انه وميغان أقاما دعوى قضائية منفصلة ضد صحيفة «ديلي ميل» بسبب نشر رسالة خاصة قال محامو ميغان انه غير قانوني.

وقال الأمير هاري، في بيان مشبوب بالعواطف، الثلاثاء، ان أسلوب معاملة قطاعات من الصحافة البريطانية لميغان أعاد الى الأذهان أسلوبها في التعامل مع أمه ديانا التي لقيت حتفها في حادث تحطم سيارة في 1997، بعد أن طاردها مصورون صحافيون عبر شوارع باريس.

وأضاف «أكثر ما يخيفني هو أن يعيد التاريخ نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه الى سلعة الى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر اليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي، والآن أرى زوجتي تسقط ضحية لنفس القوى العاتية».

