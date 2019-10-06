صلاح عبدالله خلف السعيد، (58 عاماً)، شيع، الرجال: الخالدية، ق2، شارع عبدالله الخلف، ديوان عبدالله الخلف السعيد، مقابل كيفان، ت: 66478000، النساء: اليرموك، ق3، ش3، م3، ت: 99886644

سكينة علي حسين المنصور الأستاذ، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، ق2، مسجد البحارنة، ت: 99811820، النساء: الدعية، ق4، حسينية حجي غانم، ت: 99148885

سليمان صادق بن حسين، (25 عاماً)، شيع، الرجال: سلوى، حسينية الإمام الحسين، ق1، ش7، م27، مقابل مدرسة الغانم ثنائية اللغة، ت: 66677250، النساء: الجابرية، ق6، ش8، م10، (ملاحظة العزاء ابتداء من اليوم)، ت: 97262920

بدريه عبدالعزيز علي شموه، (94 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، النساء: الرميثية، ق9، حسينية ام البنين الأربعة، ج93، م38، شارع أسامة بن زيد، مقابل الدائري الخامس مباشرة، تليفون النساء: 51508088

إنا لله وإنا إليه راجعون