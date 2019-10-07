أول النهار

أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد ماري ماسدوبوي على تطور العلاقات بين بلادها والكويت في شتى المجالات، لافتة الى أن هذا ما عكسته الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.

ولفتت خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر أقامتها صباح أمس إلى أن اخر اللقاءات بين مسؤولي البلدين جرت منتصف الشهر الماضي في نيويورك، كاشفة عن أن السفارة تعمل حاليا على التحضير للعديد من الزيارات رفيعة المستوى خلال الشهر المقبل.

وعن المستجدات في ملف اعفاء الكويتيين من تأشيرة الشينغن، قالت ماسدوبوي نعمل ضمن مجموعة كبيرة من شركائنا في مجموعة الشينغن من اجل اعفاء الكويتيين من تأشيرة الشينغن ولكن هذه القضية لم تكن حاليا على الاجندة في بروكسيل نظرا لقرب انتخابات المفوضية والبرلمان الاوروبي، واعتقد ان هذه القضية ستكون حينها على قائمة الاجندة في أسرع وقت كما اعتقد ان دول الشينغن سيتبنون هذه القضية.

التأشيرات السنوية

وحول عدد التأشيرات التي يتم إصدارها سنويا، نتوقع ان يرتفع متوسط عدد التأشيرات التي تمنحها السفارة سنويا قبل نهاية هذا العام وذلك نظرا لوجود فعاليات ثقافية واجتماعية اسهمت في زيادة عدد السائحين الكويتيين وغيرهم من مختلف دول العالم.

واوضحت ان السفارة تصدر ما يعادل 55 ألف تأشيرة سنويا ولكن هذا العدد لا يعكس العدد الحقيقي للسياح الكويتيين الذين يزورون فرنسا كون السفارة تمنح تأشيرات ذات مدة طويلة والتي تسمح لهم بزيادة البلاد اكثر من مرة.

واضافت أننا بانتظار بعد التغييرات التي ستقر بشأن إمكانية التقدم بطلب تأشيرة الشينغن قبل ستة أشهر من السفر بعد أن كانت ثلاثة أشهر في خطوة تهدف الى تخفيف الضغط على القنصليات الأوروبية في مختلف دول العالم، ومازلنا بانتظار التعليمات لتنفيذ هده التحديثات.

واوضحت ان الخطوط الجوية الكويتية قد رفعت رحلاتها المباشرة الى باريس من اربع رحلات في الاسبوع الى سبع رحلات بالأسبوع بمعدل رحلة يومية الى باريس.

وحول رؤيتهم لدور الكويت في مجلس الأمن خلال عضويتها، قالت ماسدوبوي لقد كنّا سعداء جدا بالتعاون والتعامل مع الكويت عن قرب من خلال مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن، مشيدة بالدور البناء الذي قامت به البعثة الكويتية في مجلس الأمن في تعاملهم مع مختلف القضايا في المنطقة حيث ترأست الكويت مجلس الأمن مرتين وكان برنامجها حافلا على الدوام.

واضافت: نحن سنفتقد الكويت كثيرا كشريك في مجلس الأمن بعد انتهاء عضويتها في نهاية السنة الحالية.

وحول الدور الذي تلعبه الكويت لحلحلة القضايا الساخنة بالمنطقة، قالت ان الدبلوماسية الكويتية كانت عبر التاريخ متوازنة في علاقاتها مع دول العالم وبالأخص دول المنطقة والإقليم.

الاستقرار والسلام

واضافت: ان الكويت من موقعها في مجلس الأمن اولت هذه القضايا اهتماما كبيرا مثل بقية الدول، ونحن نتشارك مع الكويت في أهدافها في أن يعم الاستقرار والسلام في المنطقة، حيث ان المبدأ الفرنسي واضحا برفض امتلاك ايران للاسلحة النووية وتطوير برنامجها النووي وهذا ما دعا فرنسا للترقيع مع الاتفاقية النووية ضمن مجموعة 5+1، وعلى ايران الالتزام بمسؤولياتها الدولية حول هذه الاتفاقية و تدخلاتها في دول المنطقة

وحول المقترح الأوروبي باستضافة الكويت محادثات بين الجانبين الاميركي والايراني وبعض الدول في المنطقة لإنهاء حالة التوتر، قالت ان العمل مازال مستمرا في طرح هذا المقترح ومازلنا بانتظار ردود الدول المعنية.

وعن رؤية بلادها للتصريحات السعودية و اليمنية والايرانية اخيرا الداعية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة، قالت إن بلادها رحبت لجميع هذه الدعوات الداعية الى استقرار المنطقة وتراقب كيفية تنفيذ هذه التصريحات على ارض الواقع.

وحول اخر التطورات بشأن مشروع معالجة النفايات الصلبة لتحويلها الى طاقة الذي كان من المقرر تنفيذه من قبل احدى الشركات الفرنسية بالتعاون مع الكويت، قالت للاسف لا يوجد أي تطور بشأن هذا الأمر حيث ان هذا الموضوع استمر لفترة طويلة والشركة الفرنسية كانت تتوقع القرار النهائي من الحكومة الكويتية. واضافت: لست راضية «مو مستانسة» من عدم تنفيد هذا المشروع.

وأشادت ماسدوبوي بموافقة وزارة التربية بقائمة الجامعات الفرنسية المعتمدة والبالغ عددها 108 جامعات والتي تتيح للطلبة الكويتيين فرصا اكبر في دراسة مختلف التخصصات باللغتين الفرنسية والإنكليزية، متوقعة زيادة اعداد الطلبة الكويتيين خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد هذا القرار، وقالت «انا مستانسة من وزارة التربية».

التحالف البحري

وردا على سؤال حول موقف بلادها من الانضمام للتحالف الدولي لحماية حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، قالت نحن نلتزم بحرية الملاحة والتجارة عبر البحار وهذا مبدأ فرنسي وهو مبدأ تؤمن به جميع. دول العالم ومنها الكويت، مبدية استياءها من الحوادث التي جرت اخيرا بالمنطقة سواء لتهديد الملاحة في الخليج ومضيق هرمز والاعتداء على منشأتي نفط «أرامكو».

واضافت: وقد ناقشت فرنسا مع جميع اصدقائها وحلفائها كيفية ضمان هذا المبدأ لردع أي هجمات وحوادث مستقبلية في جميع دول المنطقة، واقترحنا مع شركائنا الأوروبيين لتأسيس قوة بحرية في الخليج لردع اي تهديدات مستقبلية، نافية اعتقادها بأن المقترح الأميركي بشأن انشاء تحالف دولي لحرية الملاحة سيفي بالغرض لانه قد يكون ذلك نتيجة لاستراتيجية أميركية للضغط على ايران وبالتالي قد يؤدي هذا التحالف الدولي الى نتائج عكسية، ومازلنا مستمرين في مناقشة موضوع ارسال القوة البحرية.

وأشارت الى وجود تعاون عسكري فرنسي كويتي في مجالات التدريبات المشتركة والصيانة حسب الاتفاقيات المبرمة بين البلدية ونحن سعداء بهذا التعاون.

واعربت عن سعادتها بدخول روسيا والصين ضمن الموقعة على اتفاقية التغير المناخي كونهما دولتين مهمتين وقدما مساهمات عالية، ونطمح بأن تكون الاتفاقية عالمية.

وحول خططها المستقبلية، اشارت ماسدوبوي إلى أن اجندتها حافلة بالعديد من أوجه التعاون في محالات الصحة والتعليم والبيئة وقطاع الاعمال والقانون والقضاء.

شروط تأشيرة «طويلة الأمد»

حول شروط مواصفات صورة المتقدمين لطلب التأشيرة الدراسية « طويلة الامد»، قالت «وفق التعليمات الفرنسية المعمول بها، يجب على طالبي التأشيرات ذات الأمد الطويل توفير صورة شخصية «مكشوفة الرأس» إلا إذا ذكروا أسباباً دينية او صحية تمنعهم من ذلك، وفي أي حال، يجب أن يظهر في الصورة الشخصية أسفل الذقن وأعلى الجبين ومحيط الوجه.

واضافت: من ناحية أخرى، عند الوصول إلى فرنسا، سيتوجب على حامل التأشيرة تقديم صور شخصية مكشوفة الرأس عندما يتقدم بطلب بطاقة الإقامة لدى السلطات المختصة في الدولة.