الأولى

أرجأت اللجنة المالية البرلمانية حسم تغييرات نظام الاستبدال بعد ما دب خلاف بين اعضائها خلال اجتماعها امس بحضور وزير المالية د.نايف الحجرف الذي اكد ايداع الحكومة رأيها الفني بشأن الاقتراحات بقوانين ذات الصلة.

وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري في تصريح للصحافيين: اللجنة اقرت امس تخفيض الاستقطاع في زيادة الامثال القرض الحسن الى 10 % بدلا من 25 %، اما ملف بقاء الاستبدال من عدمه وكذلك زيادة الامثال التسعة الاخرى فهناك توجه لحسمه الاحد المقبل.

واضاف: كان هناك نقاش طويل بشأن الاستبدال والأمثال ولم يحسم، ونحن امام خيارين اما الغاء الاستبدال والاستعاضة عنه بالأمثال، أو الأبقاء عليه وايجاد آلية للمعالجة. بدورها اكدت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم ان الحكومة ما زالت مؤيدة لنظام الاستبدال وليس لديها مشكلة فيه، لذلك سنقدم اقتراحا بقانون يلغي الجداول السابقة ويحدد الفائدة من 3 الى 5% فقط بحيث نضمن حالة المتقاعدين المالية.

وتابعت الاستبدال نظام جيد ومستمر منذ تأسيس مؤسسة التأمينات، والسيئة الوحيدة فيه هي الفوائد العالية، والحل يكمن في تحديد نسبة الفائدة. وزادت: رفضت ان يكون الاستبدال عن طريق البنوك حتى لا نضع السكين على رقاب المتقاعدين. واضافت: نظام الأمثال يحصل عليه الشخص مرة واحدة في العمر، بينما الاستبدال يستطيع الحصول عليه اكثر من مرة، بمعنى ان المواطن لو عاش حتى سن 100 عام يستطيع ان يستبدل 3 مرات ولكن في نظام الامثال يحق له مرة واحدة فقط.

وتابعت وايضا الموظف يستطيع ان يستبدل ربع راتبه حتى قبل التقاعد، بعكس نظام الأمثال الذي لا يستطيع الاستفادة منه الا بعد التقاعد، وفي نظام الامثال فان المتقاعد عندما يتوفى تستمرالمديونية على الابناء، بعكس نظام الاستبدال الذي تسقط مديونيته عند الوفاة.

وأوضحت الهاشم ان الفائدة مستمرة في نظام الامثال في الامثال التسعة الاخرى تحت مسمى رسوم ادارية.

وتساءلت: اين الذين يتذرعون بالحرام؟ عليهم تقديم فتوى، ولماذا يريدون الغاء الاستبدال ما دامت الفوائد ضمنية في النظامين.