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بدر الملا يحذر من «داو» ثانية في مصفاة فيتنام

لافي النبهان
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الإثنين 07 أكتوبر 2019

هدد النائب بدر الملا باستجواب رئيس الحكومة ووزير النفط اذا لم يشكل مجلس الوزراء لجان تحقيق ويحاسب المسؤولين المقصرين في القطاع النفطي كتأخر المصفاة الرابعة والوقود البيئي وخسائر مصفاة فيتنام وشبهات مالية وإدارية في تعيينات أقارب القيادات.
وحذر بقوله: لن اسمح بالوقوع في أزمة داو ثانية، فانا صدري ضيق وليست لدي القدرة على الانتظار فترة طويلة على ورود الاجابات على اسئلتي الموجهة لوزير النفط. واكد الملا في مؤتمر صحافي امس: ان وزيرة الاشغال جنان بوشهري هي الاقرب الى منصة الاستجواب لكونها اخفقت في التعامل مع اصلاح الشوارع من تطاير الحصى.


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