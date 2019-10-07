الأولى

هدد النائب بدر الملا باستجواب رئيس الحكومة ووزير النفط اذا لم يشكل مجلس الوزراء لجان تحقيق ويحاسب المسؤولين المقصرين في القطاع النفطي كتأخر المصفاة الرابعة والوقود البيئي وخسائر مصفاة فيتنام وشبهات مالية وإدارية في تعيينات أقارب القيادات.

وحذر بقوله: لن اسمح بالوقوع في أزمة داو ثانية، فانا صدري ضيق وليست لدي القدرة على الانتظار فترة طويلة على ورود الاجابات على اسئلتي الموجهة لوزير النفط. واكد الملا في مؤتمر صحافي امس: ان وزيرة الاشغال جنان بوشهري هي الاقرب الى منصة الاستجواب لكونها اخفقت في التعامل مع اصلاح الشوارع من تطاير الحصى.