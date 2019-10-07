الأولى

الزمت محكمة الاستئناف مؤسسة التأمينات الاجتماعية باحتساب مدة دراسة احد العسكريين في كلية الشرطة ضمن مدة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التعاقدي مع ما يترتب على ذلك من أثار.

وكانت المحامية فاطمة الشطي قد اقامت دعوى عن عسكري يعمل في الداخلية، مؤكدة انه التحق بكلية الشرطة وتخرج منها برتبة ملازم، ثم التحق بالعمل في الوزارة وتقدم بطلب الى التأمينات لاصدار شهادة بمدة خدمته الفعلية الا ان طلبه قوبل بالرفض ما دعاه لاقامة الدعوى. وطالبت الشطي في دعواها بالزام التأمينات باحتساب مدة دراسته في كلية الشرطة وضمها ضمن مدة خدمته الفعلية مع ما يترتب على ذلك من اثار. واكدت انه يحق للعسكري ضم مدة دراسته الى مدة خدمته الفعلية المحتسبة اساسا لحساب معاشه التقاعدي وهو ما قضت به المحكمة.