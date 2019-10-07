الأولى

حذرت دراسة متخصصة من موجة ركود اقتصادي عالمي في 2020 تكون أعنف من تداعيات أزمة 2008 والتي لا يزال العالم يعاني منها حتى الآن، لافتة الى أن محاربة الفساد وتنويع مصادر الدخل وتنشيط السياحة على مستوى دول الخليج من بين الأساليب الفعالة لمواجهة تداعيات الأزمة القادمة. ولفتت الدراسة الصادرة عن «اتحاد الشركات الاستثمارية» وأعدها أمين عام الاتحاد د. رمضان الشراح أن هذه الأزمة الجديدة ستستمر لسنوات، وسوف يكون الأثر الكبير لها في الغرب وستؤدى لإفلاس حوالي خمسة بلدان أوروبية. وأشارت الدراسة إلى أن من بين مظاهر الركود تراجع حجم التجارة الدولية من متوسط سنوي بلغ 5.2% عام 2017 إلى 4.2% عام 2018، لافتة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إلى 4% عام 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وبينت أن عدد العاطلين عن العمل في العالم عام 2018 بلغ 172 مليون شخص أي ما نسبته 5%، وعلى الرغم من عدم تسجيل ركود ستؤدي الزيادة السكانية في العالم إلى ارتفاع محتم في عدد العاطلين عن العمل إلى 173.6 مليوناً عام 2019 و174.3 مليون شخص عام 2020 م بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه الزيادة.