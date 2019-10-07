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بغداد الوكالات: تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بتقديم الفاسدين للقضاء فيما أطلقت حكومته حزمة قرارات اصلاحية وصفت بأنها الأولى وتتعلق بمكافحة الفساد وتأمين فرص العمل ومكافحة الفقر وتطوير البنى التحتية في محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي يتظاهر منذ نحو اسبوع بالعاصمة بغداد ومدن الجنوب ما ادى الى مواجهات دامية اوقعت نحو 105 قتلى واكثر من 4 آلاف جريح....(طالع ص 18).

ونقل التلفزيون الحكومي العراقي أمس كلمة لعبد المهدي اكد فيها أن حكومته ملتزمة بتقديم الفاسدين في البلاد الى القضاء داعيا القوى السياسية الى التعاون لتوفير جميع شروط الاصلاح. وقال عبدالمهدي انه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من اصلاحات تشريعية ومالية وأخرى ادارية، مضيفا سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش.

واعلن عبدالمهدي مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها ليل السبت الاحد واتخذ فيها حزمةً من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.

كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الاسكان لزيادة المقترضين واعفائهم من الفوائد، فضلاً عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وانشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب. وتم الاتفاق على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عائلاتهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أكد أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري اذا طلب رئيس الوزراء ذلك مشددا على أنه يجب وضع الحيتان الكبيرة من الفاسدين في السجون.

وشهد العراق السبت يوما داميا مع استمرار المظاهرات حيث قالت مصادر ان المتظاهرين أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي، في حين هاجم مسلحون مجهولون مباني قنوات فضائية.