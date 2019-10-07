الأولى

واشنطن- الوكالات: نقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه من خصومه الديموقراطيين الذين يحاولون عزله على خلفية ما باتت تعرف بفضيحة المكالمة الاوكرانية ليهاجم حلفاءه الجمهوريين فيما توسعت دائرة القضية مع موافقة مبلّغ ثان على تقديم شهادته أمام الكونغرس. وفي تطور يوحي بأنه يشعر بتهديد داخل حزبه هاجم ترامب بحدة السيناتور الجمهوري البارز ميت رومني، ردا على انتقاد الأخير طلب الرئيس الاميركي من السلطات الأوكرانية والصينية التحقيق في مزاعم فساد تنسب إلى جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق وابنه هنتر.

وغرد ترامب في حسابه على تويتر قائلا إن رومني شخص غبي يحاربني منذ البداية مضيفا أنه لو عمل بهذا الحماس أمام (الرئيس السابق باراك) أوباما لفاز بالرئاسة، لكنه للأسف لم يفعل.

وكان رومني الذي خسر انتخابات الرئاسة عام 2012 أمام الديموقراطي أوباما، قد كتب على تويتر قائلا إن طلب ترامب خطأ وتصرف شائن. وهجوم ترامب على رومني الأول على شخصية جمهورية بعدما كانت انتقاداته الأيام الماضية محصورة على الحزب الديموقراطي ووسائل إعلام بسبب بدء إجراءات مساءلته بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.

وفي تصعيد جديد للقضية أكّد محام في واشنطن أمس أن شركته تمثّل مبلّغين عديدين على صلة بتهمة استغلال السلطة التي تسببت بفتح تحقيق يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي. وقال المحامي آندرو باكاج عبر تويتر يمكنني التأكيد أن شركتي وفريقي يمثلون مبلّغين عديدين على صلة (بالقضية) التي تم كشفها في 12 اغسطس 2019 للمفتش العام للاستخبارات

وبالفعل فقد قرر مبلّغ ثان الكشف عن معلومات مباشرة وفق ما أفادت شبكة أيه بي سي الإخبارية. ونقلت الشبكة الأميركية عن محاميه مارك زيد قوله إن المبلّغ الثاني هو مسؤول في الاستخبارات مطلع بشكل مباشر على بعض الاتهامات التي تم تحديدها في الشكوى الأولى وتحدّث إليه رئيس الرقابة الداخلية في جهاز الاستخبارات.

الى ذلك نقل موقع Axios عن مصادر لم يكشف هويتها، أن ترامب قال إنه لم يكن يرغب في مهاتفة نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي، لكنه فعل ذلك بعد إلحاح من وزير الطاقة، ريك بيري وبحسب المصدر المطلع فإن ترامب وعد خلال مكالمات مع حلفائه في الكونغرس بأنه سيكشف خلال الأيام القليلة القادمة معلومات أكثر عن بيري.

من جانب آخر أظهرت وثائق سرية قدمها كيرت فولكر المبعوث السابق إلى أوكرانيا بجلسة مغلقة لمجلس النواب أن اثنين من كبار الدبلوماسيين سعيا نيابة عن ترامب لإبرام صفقة مع رئيس أوكرانيا لإعادة فتح التحقيق في بلاده بتهم تتعلق بنجل بايدن في ملفات فساد مقابل تحسين العلاقات بين واشنطن وكييف.