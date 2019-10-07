الأولى

بات تطوير منظومة النقل العام الجماعي ضرورة ملحة لمعالجة الازدحام المروري في شوارع الكويت ومدنها خصوصا أنه أحد أبرز الهموم والمشكلات الشائكة على الرغم من الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لتوسعة شبكات الطرق.

وفي الكويت طرحت أخيرا مبادرة اجتماعية شبابية تحمل اسم كويت كوميوت بهدف زيادة الوعي بنظام النقل العام الجماعي والحالة المرورية تحت شعار لطيف باللهجة العامية يقول الباص وينه..؟ وكذلك ايجاد حل واقعي وقابل للتطبيق من أجل حل الازمة المروروية في البلاد. وفي هذا الاطار أرجع مؤسس كويت كوميوت جاسم العوضي في تصريح لـ (كونا) امس الأحد المبادرة الى حالة الاستياء الشعبي العام من الاختناقات المرورية والمطالبة بتطوير وتحديث البنية التحتية في البلاد. وقال العوضي ان سبب عزوف الكويتيين عن استخدام النقل العام الجماعي مرده الى غياب وسائل الراحة فيها، مضيفا أن الأرقام الرسمية الاخيرة الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء أظهرت ان 2% فقط من اجمالي التعداد السكاني في الكويت سواء من الكويتيين او غير الكويتيين يستخدمون النقل العام اضافة الى أن أقل من 15% من الطرق العامة فيها خدمة نقل عامة.

وأوضح أن محطات الانتظار غير مصنفة رسميا من الدولة لذلك لا تتم فيها مراعاة معايير الراحة والسلامة للركاب فهذه المحطات جميعها في الطرق العامة وهي أماكن غير آمنة.

وذكر أن الكويتيين يعتمدون على النقل الفردي لعدم وجود بديل جاذب وراق في حين يفضل الكثيرون من الشعوب وخصوصا في الدول الأوروبية استخدام النقل الجماعي العام بدلا من السيارات الخاصة لأنها تقدم بديلا مثاليا. وبين أن القائمين على المبادرة نظموا 6 رحلات على متن حافلات النقل العام شاركت فيها مجموعة من النساء وأبدى الجميع الاستعداد لاستخدام النقل العام في حال تم تطويره ليتلاءم مع احتياجات المواطنين.

ولفت الى أن النقل العام يعد جزءاً أساسياً من الخدمات العامة التي تتمثل بالشرطة والصحة والتعليم لذا يجب اعطاؤه حقه من الاهتمام والتطوير.