الأولى

أكد مدير عام مؤسسة الموانئ ورئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية الشيخ يوسف العبدالله أهمية التنسيق بين الموانئ الخليجية لمواجهة أي تداعيات بالمنطقة.

واشار العبدالله في تصريح لـ«كونا» بختام اعمال الاجتماع الـ 55 لمجلس ادارة اتحاد الموانئ البحرية العربية الى أن الامارات والسعودية وضعتا ثلاثة موانئ لاستقبال جميع السفن القادمة لشمال الخليج وهي ميناء الفجيرة وميناء رأس الخيمة الى جانب ميناء جدة الاسلامي في حال اغلاق مضيق هرمز أو باب المندب. وقال إنه تم عقد اجتماعين أولهما للاتحاد واخر فرعي لمناقشة التداعيات الخاصة بتأمين الموانئ الخليجية كافة من العراق الى عمان.

وأضاف أن الاجتماع الفرعي الذي شاركت به الدول الخليجية بالاضافة الى مصر والعراق اكد ضرورة أن يكون هناك تنسيق مباشر بين الموانئ في الدول المجاورة لتأمين المؤن «في حال حدوث أي تداعيات». وأشار الى ضرورة عقد اجتماع للسلطات الجمركية لتسهيل عملية الجمارك في حالة الأزمات مؤكدا اهمية أن يشارك في الاجتماع المذكور شركات النقل البحري الكبرى.

واوضح أهمية تكثيف الزيارات بين سلطات الموانىء الخليجية لتأمين «المؤن الاساسية» الواردة بجميع منتجاتها سواء كانت غذائية أو دوائية.

