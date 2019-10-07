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أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة امس انهاء اجراءات 71 نزيلة من جنسيات مختلفة داخل مركز ايواء العمالة الوافدة وذلك تمهيدا لاعادتهن الى بلدانهن.

وقالت المتحدثة الرسمية للهيئة اسيل المزيد ان تسهيل اجراءات العمالة المتواجدة بمركز الايواء تم عبر اختصار الاجراءات المتبعة بشأن تسوية اوضاعهن وعودتهن لبلدانهن.

واضافت المزيد ان هذه الاجراءات تأتي التزاما من الكويت بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وانطلاقا من ايمانها الراسخ بحقوق العمالة كجزء اساس من حقوق الانسان وحفظ كرامته.

وبينت ان مركز ايواء العمالة الوافدة ينسق مع وزارة الداخلية والبعثات الدبلوماسية لتسهيل اجراءات السفر واختصارها الى الحد الادنى وكذلك استخراج وثائق السفر الخاصة بهن. واشارت الى ان الهيئة تقوم بهذا العمل انطلاقا من حرصها الشديد على حقوق الانسان والعمالة وتطبيقا للمعايير الدولية بمجال العمل والعمال والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم.