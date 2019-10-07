الأولى

اعلنت شركة نقل وتجارة المواشي انها انتهت من تحميل سفينتها (الشويخ) بـ 56 ألف رأس من الاغنام قادمة من ميناء (ايست لندن) في جنوب افريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة اسامة بودي في بيان صحافي امس ان الشحنة التي ستستغرق 14 يوما حتى تصل الى الكويت جاءت نتيجة لجهود بذلت منذ عام 2017 حين قامت سفارة جنوب افريقيا في الكويت بدعوة الشركة للاستثمار في استيراد المواشي الحية.

وأضاف ان (المواشي) استجابت لهذه الدعوة تنفيذا لخطتها في تنويع مصادر الاستيراد وتوفير الامن الغذائي، مؤكدا ان ذلك جاء بعد دراسة السوق والامكانيات المتاحة وجودة الاغنام. وأشار الى تنسيق تم مع هيئة الزراعة والثروة السمكية للموافقة على اعتماد جنوب افريقيا كدولة يمكن استيراد الاغنام الحية منها باشتراطات الحجر الصحي والرعاية السليمة للمواشي. في سياق متصل عبر بودي عن اسفه لادعاء منظمة الرفق بالحيوان بجنوب افريقيا ان السفينة (الشويخ) لا تلبي ادنى متطلبات منظمة الصحة العالمية ولا تصلح لنقل الاغنام من دون اي تعليل، مؤكدا ان شركة المواشي اكثر حرصا على انتقاء الاغنام ونقلها بالطرق العالمية المتبعة بكل احترافية. واضاف ان «ذلك الادعاء اثر على المسؤولين في هيئة الزراعة والغابات والثروة السمكية في جنوب افريقيا من خلال ما يشاع من اكاذيب وتشويه لسمعة الشركة واستخدام صور تم الحصول عليها من مصادر مختلفة وهي لا تمت لبواخر الشركة بأي صلة». واكد بودي أن سفينة (الشويخ) معتمدة ومخصصة ومرخصة لنقل الماشية من قبل الاتحاد الأوروبي وهيئة السلامة والامان البحري الاسترالية وحصلت اخيرا على اعتماد جنوب افريقيا قبل تحميل الشحنة. تجدر الاشارة ان سفينة (الشويخ) تقوم برحلتها رقم 150 بسجل نظيف من اي حوادث أو نفوق ونقلت نحو 10 ملايين رأس دون حوادث تذكر.