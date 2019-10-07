الأولى

أحالت اللجنة الفنية في المجلس البلدي مشروع (كاظمة) الحيوي «منتزه كاظمة» الى لجنة المخطط الهيكلي، فيما وافقت على زيادة نسبة البناء في سراديب قسائم منطقة ابوفطيرة الحرفية من 80% الى 100%.

وقال رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل عقب اجتماع عقد امس ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراح تعديل لائحة نظام زراعة الحدائق في قسائم السكن الخاص والنموذجي، وعلى اصدار رخص القسائم الصناعية.

واضاف انها وافقت كذلك على اقتراح اضافة نشاط مكتب ضمن السكن الاستثماري، وعلى وضع سور حماية من الكلاب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الحدودية.

وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراح تغليظ العقوبة وتكثيف الحملات الميدانية على العقارات المخالفة التي تقوم بتأجير

السراديب ضمن المناطق السكنية والاستثمارية والخاصة والنموذجية رغم ان التراخيص الممنوحة لها هي لمواقف سيارات. واجلت اللجنة اقتراح تخصيص اراض لوزارة الاوقاف خارج المناطق السكنية لبناء مساكن للائمة والمؤذنين، في حين رفضت اقتراح تشطيب القسائم خارجيا.