وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

كما استقبل سموه وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل حيث قدم لسموه كلا من: الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة النفط م. خالد وليد الديين والوكيل المساعد لشؤون شبكات التوزيع بوزارة الكهرباء والماء م. مطلق بورقبة العتيبي والوكيل المساعد للتخطيط والتدريب ونظم المعلومات بوزارة الكهرباء والماء أحمد الزبيان الرشيدي وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

